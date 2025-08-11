Apple affida a Samsung la produzione di chip negli USA

Apple ha deciso di rafforzare ancor di più la propria presenza sul suolo statunitense scegliendo Samsung come partner per realizzare componenti cruciali destinati ai futuri dispositivi dell’azienda. Non ci sono ancora conferme del tutto ufficiali ma c’è un’alta probabilità che questa partnership si avveri. L’obiettivo è chiaro; ottimizzare l’energia, la potenza e l’affidabilità degli iPhone, tutto senza uscire dai confini americani.

Cosa cambierà davvero per Apple e gli iPhone negli USA con l’aiuto di Samsung

Il cuore del piano riguarda un nuovo impianto Samsung in Texas, dove verranno prodotti chip avanzati realizzati con una tecnologia innovativa e mai impiegata in larga scala. O per lo meno, non ancora. Ma non è tutto qui. Verranno prodotti anche sensori fotografici a tre strati sovrapposti, simili a quelli dei top di gamma, utili per migliorare la qualità dei dispositivi futuri e la loro resa fotografica. Per Apple è una doppia vittoria. Da un lato, potrà ridurre maggiormente la dipendenza da fornitori esteri, come quelli in Asia. Dall’altro, potrà evitare tariffe e ritardi di trasporto legati ai contesti commerciali internazionali. È una mossa che conferma l’impegno verso un ecosistema produttivo strettamente americano e una maggiore flessibilità nella catena di approvvigionamento.

Al contempo, Samsung potrebbe beneficiare di un ruolo strategico con questa mossa dell’Apple. Non solo consoliderebbe la propria reputazione nella catena produttiva, ma espanderebbe i suoi orizzonti e il suo ruolo nel mercato, entrando nel cuore degli iPhone con chip sofisticati. Un ulteriore effetto positivo di questa scelta riguarda l’occupazione. L’apertura e il potenziamento degli impianti in Texas porteranno nuovi posti di lavoro altamente specializzati, rafforzando il legame tra innovazione tecnologica e sviluppo economico locale. Inoltre, la produzione interna consentirà tempi di risposta più rapidi in caso di necessità di aggiornamenti o modifiche progettuali, un vantaggio enorme in un settore dove la velocità è tutto.