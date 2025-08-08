Google Pixel Buds Pro 2

In vista dell’evento Made by Google 2025, Google sembra aver anticipato i tempi, pubblicando per errore sul proprio Store la nuova colorazione Moonstone delle Pixel Buds Pro 2. La novità, attesa per il 20 agosto insieme ai Pixel 10, si affiancherà a quelle già presenti ma potrebbe anche sostituire alcune finiture esistenti, come già avvenuto con il colore Verde matcha.

La finitura Moonstone appare in anticipo sullo store ufficiale: si prepara il lancio del 20 agosto

Le informazioni emerse mostrano che Moonstone dovrebbe prendere il posto della colorazione Verde matcha, già non più disponibile sullo Store italiano e statunitense. La nuova tonalità sarà comune anche ad altri prodotti della gamma Pixel, come i modelli Pixel 10 Pro, 10 Pro XL e 10 Pro Fold, suggerendo un aggiornamento cromatico trasversale per i dispositivi Google. Oltre al Verde matcha, potrebbe esserci un avvicendamento anche per la colorazione Grigio verde, che negli Stati Uniti era identificata come Hazel. A sostituirla potrebbe arrivare la colorazione Obsidian, già presente nella nuova linea Pixel. Tuttavia, le immagini mostrate dal Google Store fanno pensare a un semplice rebranding, dato che le due tonalità risultano pressoché identiche.

La gamma aggiornata delle Pixel Buds Pro 2 manterrà comunque quattro finiture: Moonstone, Grigio creta, Rosa peonia e, molto probabilmente, Obsidian. Google non sembra intenzionata ad ampliare il numero di versioni disponibili, ma semplicemente a rinnovare la palette cromatica con tonalità più coerenti con i nuovi smartphone della linea Pixel 10. La nuova finitura Moonstone non sarà esclusiva delle Pixel Buds Pro 2: sarà infatti presente anche sui prossimi Pixel 10 Pro, 10 Pro XL e Pixel 10 Pro Fold, rendendola una delle colorazioni rappresentative dell’intera gamma 2025. Questo tipo di coerenza cromatica tra dispositivi suggerisce una strategia più integrata sul piano del design visivo.

Le Pixel Buds Pro 2 Moonstone debutteranno ufficialmente il 20 agosto 2025, in occasione dell’evento annuale Made by Google. Secondo quanto emerso finora, il prezzo resterà invariato, con le cuffie disponibili in Italia a 249 euro. Non è escluso che Google possa annunciare nuove funzionalità software, ma al momento non sono stati forniti dettagli aggiuntivi. All’evento di agosto è prevista anche la presentazione delle Pixel Buds 2a, una nuova serie che dovrebbe affiancare il modello Pro con un approccio più economico. Questo potrebbe rimescolare l’offerta Google nel settore audio, ma la linea Pixel Buds Pro continuerà a rappresentare la fascia alta, anche in termini di estetica e integrazione nell’ecosistema.