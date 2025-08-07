Offerta shock sul Lenovo LOQ Essential: -16% su Amazon

Sono tante oggi le promozioni che Amazon ha attivato per consentire agli utenti come voi di acquistare nuovi dispositivi tech, ma non solo, a un prezzo incredibile. Tra le tante occasioni però vogliamo segnalarne una particolarmente interessante che riguarda il Lenovo LOQ Essential. Si tratta di un notebook da gaming con display 15.6″ FHD (1920×1080) con bordi sottili su 3 lati.

E’ bene ricordare che la risoluzione FHD, la frequenza di aggiornamento da 144Hz e la luminosità da 300nit consentono a questo dispositivo di garantire una qualità visiva unica in qualunque momento.

Offerte e codici sconto Amazon sono disponibili sui canali telegram chiamati tecnofferte e codiciscontotech: iscrivetevi subito per rimanere aggiornati su tutte le occasioni.

Lenovo LOQ Essential a prezzo scontato su Amazon

Non una classico notebook ma una soluzione pensata da Lenovo appositamente per gli utenti che vogliono avere a portata di mano un notebook pensato per il gaming ma non solo. Immergersi nelle sessioni di gioco con il display da 15,6″ in formato 16:9 diventa un gioco da ragazzi . Ogni contenuto diventa un’esperienza visiva unica e completamente immersiva.

Oltre a ciò, questo notebook a marchio Lenovo si contraddistingue poiché in grado di unire perfettamente potenza e stile. In merito a quest’ultimo non possiamo non sottolineare che è estremamente raffinato, leggero e sempre pronto all’azione sia se utilizzato per lavoro che per sessioni di gioco. Non a caso, sono presenti il processore Intel i5 di 12a generazione e la GPU NVIDIA GeForce RTX 4050 che rendono perfetta ogni avventura.

Con lo sconto del 16% sul prezzo di listino di 949 euro il costo finale di questo notebook da gaming con display da 15,6″ diventa davvero super conveniente. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire per poter pagare il Lenovo LOQ Essential solamente 799 euro con garanzia di 24 mesi e spedizione completamente gratuita. Siete pronti per esperienze di gioco uniche e coinvolgenti?