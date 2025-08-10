Xiaomi lancia MiDashengLM-7B, ecco di cosa si tratta

Xiaomi ha presentato ufficialmente MiDashengLM-7B. Si tratta di un avanzato modello linguistico sviluppato per potenziare le interazioni vocali su tutta la sua serie di dispositivi. Il sistema, ideato internamente, è progettato per operare in ambiti diversi, dai veicoli elettrici alla smart home, passando per smartphone e tablet. Il vero tratto caratteristico di questa novità è la scelta inusuale di rendere pubblico il codice sorgente. Una decisione che testimonia la volontà dell’azienda di alimentare l’innovazione collaborativa e favorire la crescita della comunità di sviluppatori di intelligenza artificiale. Una simile apertura non solo rafforza la reputazione di Xiaomi nel settore, ma le consente di ampliare le possibilità di applicazione del modello.

Xiaomi: risultati da primato nei test internazionali

L’architettura combina la piattaforma proprietaria Dasheng con Qwen2.5-Omni-7B Thinker, permettendo l’elaborazione contemporanea di voce, rumori ambientali e contenuti musicali. L’uso di dataset pubblici ha garantito una base di conoscenze diverse, migliorando le prestazioni e riducendo la latenza. Secondo l’azienda, questo approccio si tradurrà in un’esperienza d’uso per gli utenti più fluida e reattiva, soprattutto per quelle situazioni in cui sono richieste risposte in tempo reale.

Nei benchmark pubblici, MiDashengLM-7B ha conquistato la vetta in 22 dataset di valutazione dedicati all’intelligenza artificiale multimodale. La capacità di elaborare grandi volumi di dati in parallelo, con tempi di risposta ridotti, consolida la posizione di Xiaomi tra i leader mondiali del settore.

L’applicazione pratica è già realtà. Nei veicoli elettrici del marchio, il sistema riconosce suoni specifici come graffi sulla carrozzeria, aumentando il livello di sicurezza esterna. In casa, invece, interpreta gesti sonori come schiocchi di dita o battiti di mani, consentendo di gestire i dispositivi smart senza dover pronunciare comandi vocali espliciti. Tutte queste implementazioni dimostrano come la tecnologia possa essere adattata in contesti molto diversi tra loro, mantenendo sempre alta precisione e rapidità di risposta. Insomma, con MiDashengLM-7B, Xiaomi non introduce solo un nuovo strumento, ma getta le basi per una nuova era di interazione uomo-macchina, dove il suono diventa il principale strumento di comunicazione con la tecnologia.