Bedrock CATL: la nuova frontiera per i veicoli elettrici cinesi

Il telaio Bedrock di CATL rappresenta una svolta per il mercato dei veicoli elettrici in Cina. Presentato il 24 dicembre, punta a ridefinire gli standard di sicurezza e affidabilità. Durante l’evento di lancio, la società ha dimostrato l’impressionante resistenza della piattaforma. In un test di collisione a 120 km/h, il prototipo ha superato di 4,6 volte le soglie previste dai rigidi test C-NCAP. Nessun incendio, nessuna esplosione, e l’abitacolo ha mantenuto la sua integrità.

Come è stato possibile ottenere risultati così straordinari? Il segreto sta in un’architettura avanzata appositamente creata. Essa infatti combina batteria e telaio in un unico design. Materiali innovativi, come l’acciaio temprato a 2.000 MPa e una lega di alluminio ad alta resistenza, garantiscono una protezione passiva superiore. Le celle della batteria sono ulteriormente salvaguardate da isolanti capaci di prevenire fughe termiche. Anche in caso di surriscaldamento, i gas vengono indirizzati lontano dai componenti critici, riducendo i rischi.

Tecnologia del telaio CATL e debutto con Avatr

Oltre alla sicurezza, il telaio CATL Bedrock porta benefici significativi in termini di efficienza. Le principali componenti del gruppo propulsore, come motore e sospensioni, sono integrate nel sistema. La tecnologia Cell-to-Chassis (CTC) di quarta generazione ottimizza lo spazio per le batterie. In tal modo riduce il peso complessivo di queste ultime e aumenta la rigidità strutturale. Il sistema drive-by-wire, compatibile con la guida autonoma di livello 3 e 4, apre nuove prospettive per il futuro della mobilità.

Chi sarà il primo a utilizzare questa innovazione? La risposta è Avatr, un marchio emergente di veicoli elettrici. Il modello “N plus”, atteso per la seconda metà del 2025, sarà il primo a sfruttare il telaio Bedrock. Questo debutto segna un importante passo avanti nella collaborazione tra CATL e Avatr, unita alla partecipazione di Changan. Grazie a Bedrock, i tempi di sviluppo dei veicoli si ridurranno fino a 12-18 mesi, accelerando l’ingresso sul mercato. Con Bedrock, CATL non offre solo un prodotto innovativo, ma una nuova visione per la mobilità. Sicurezza, efficienza e prestazioni sono al centro di un progetto destinato a ridefinire il settore. Il futuro della mobilità elettrica sembra più solido che mai.