WhatsApp, il pericolo nascosto in una foto

Un’immagine può diventare un’arma digitale capace di colpire in pochi secondi. È quanto sta accadendo con il cosiddetto WhatsApp Image Scam, una truffa che si sta diffondendo rapidamente e che sfrutta le chat della popolare app di messaggistica per rubare dati sensibili e, in molti casi, prosciugare conti correnti. Non serve cliccare su un link sospetto, come avveniva con il phishing tradizionale. Basta ricevere e aprire una foto proveniente da un numero sconosciuto. All’interno dell’immagine si nasconde un malware che, una volta attivato, entra nel proprio dispositivo alla ricerca di credenziali bancarie e altre informazioni personali.

Come proteggersi dal nuovo raggiro su WhatsApp

Il modus operandi è semplice quanto insidioso. La vittima riceve una foto, magari accompagnata da frasi brevi e amichevoli come “Mi riconosci in foto?”. Se l’immagine viene scaricata o aperta, il software malevolo entra in azione. In pochi istanti, i criminali informatici possono avere accesso ai dati necessari per entrare nei conti bancari. In alcuni casi, se l’attacco diretto non riesce, i truffatori passano a un secondo inganno, spacciandosi per parenti in difficoltà e chiedendo denaro.

La prevenzione resta l’arma più efficace contro questo tipo di frode. Il primo passo è disattivare il download automatico dei file multimediali dalle impostazioni di WhatsApp, evitando così che le immagini vengano salvate senza controllo. Bloccare immediatamente il numero sospetto e cancellare la chat può ridurre il rischio di infezione. Se si riceve un messaggio potenzialmente pericoloso, inserire la modalità aereo e rimuovere subito i contenuti ricevuti aiuta a interrompere l’attacco.

Chi teme di essere caduto nella trappola dovrebbe contattare senza indugio la propria banca e avvisare la polizia postale. Riconoscere i segnali d’allarme è altrettanto importante. Frasi come “Ciao mamma, il mio cellulare è rotto” o “Salve, posso parlarle un attimo?” sono spesso utilizzate per agganciare le vittime. Il linguaggio è confidenziale e mira a spingere l’utente ad aprire il contenuto senza riflettere. Restare vigili e diffidare di messaggi da numeri sconosciuti è fondamentale per evitare di cadere nella rete dei truffatori.