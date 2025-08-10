Vodafone Bronze Plus: giga illimitati a 9,99€ al mese!

Hai presente quando vorresti cambiare offerta mobile, ma ogni volta ti sembra più complicato del previsto? Ecco, con Vodafone Bronze Plus la storia cambia. Qui tutto è pensato per essere semplice, conveniente e – diciamolo – anche un po’ liberatorio.

Vodafone Bronze Plus: la semplicità del 5G senza sorprese

Con 9,99 euro al mese ti porti a casa un’offerta completa, senza sorprese. I Giga sono illimitati*, i minuti pure, e ci sono anche 200 SMS inclusi. Tutto in 5G, ovviamente. E no, non è una promo destinata a cambiare tra tre mesi: il prezzo è bloccato per due anni. Due anni interi senza brutte sorprese o piccoli aumenti nascosti nelle note.

Ma la parte più interessante è che puoi fare tutto online, senza muoverti da casa. L’attivazione è gratuita e la spedizione della SIM – che sia fisica o eSIM – è sempre inclusa. E se il tuo credito si esaurisce all’improvviso? Nessun problema: hai fino a 48 ore di servizio garantito per continuare a navigare e chiamare senza interruzioni. È come avere una rete di sicurezza, che non fa mai male.

La comodità non finisce qui. Puoi anche attivare l’addebito automatico: ogni volta che il credito scende sotto i 5€, ti viene ricaricato in automatico. Fine delle ricariche dimenticate e delle corse al tabacchino.

Anche la consegna è pensata per adattarsi alla tua giornata: gratuita, in tutta Italia, anche la sera. Dopo l’ordine, riceverai un link per tracciare in tempo reale l’arrivo della tua SIM. E per l’attivazione? Scegli tu: puoi farti identificare dal corriere, usare lo SPID o fare una semplice registrazione video.

Infine, se vuoi tenere il tuo numero attuale, nessun problema. Vodafone lo porta con sé entro 3-7 giorni lavorativi. E se hai credito residuo, puoi trasferirlo in automatico con una semplice richiesta durante l’acquisto.

Insomma, Bronze Plus è una di quelle offerte che fanno tutto ciò che promettono. Senza fronzoli, senza complicazioni. Solo connessione, velocità e libertà.