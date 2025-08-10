Fastweb Mobile, connessione SENZA LIMITI a un prezzo UNICO

Fastweb Mobile rinnova la propria offerta puntando su velocità, trasparenza e servizi inclusi. Con 8,95€ al mese, i clienti potranno usufruire di ben 150GB di internet alla massima velocità, anche in 5G, oltre a minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali. L’offerta comprende anche 100 SMS, WiFi-Calling e roaming in diversi Paesi, tra cui Regno Unito, Svizzera e Ucraina, fino a 14GB al mese senza costi aggiuntivi.

Fastweb propone un’offerta che guarda al futuro e all’ambiente

Il servizio si appoggia alla rete mobile Vodafone, più volte premiata per affidabilità e copertura, in quanto garantisce connessioni stabili anche in zone difficili. L’attivazione è rapida e disponibile sia in formato SIM fisica sia eSIM, con procedure sicure tramite SPID, CIE o video riconoscimento. L’azienda sottolinea la totale assenza di vincoli contrattuali e costi nascosti, offrendo ai clienti la libertà di provare la propria linea senza obbligo di acquisto.

Oltre alla convenienza economica, Fastweb si impegna concretamente anche a favore della sostenibilità. Ad esempio, le eSIM e le SIM fisiche sono realizzate in materiale riciclato al 100%, mentre il piano aziendale punta al traguardo “Net Zero Carbon” entro il 2035, riducendo le emissioni del 90%. In contemporanea, l’operatore ha destinato un milione di euro a progetti dedicati alla salvaguardia del pianeta.

L’offerta include anche l’accesso gratuito ai corsi della Fastweb Digital Academy, la scuola di formazione sulle professioni digitali, utile per acquisire competenze richieste dal mercato del lavoro. Per chi desidera poi maggiore sicurezza online, è disponibile il servizio FastwebProtect a 3€ al mese, con strumenti di protezione contro siti malevoli e polizza assicurativa Wallife contro frodi digitali e perdite economiche. Un ulteriore incentivo è riservato a chi porta nuovi clienti. Infatti si avrà la possibilità di ottenere fino a 50€ in buoni regalo per l’attivazione di amici e parenti, insieme a sconti dedicati per i nuovi arrivati. Insomma, una combinazione di tecnologia avanzata, trasparenza e impegno sociale che rende l’offerta una delle più competitive del settore.