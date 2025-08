Google Pixel Buds 2a, auricolari economici pronti a fare il botto

Google sta preparando il lancio dei Pixel Buds 2a, attesi il prossimo 20 agosto insieme ai nuovi Pixel 10 e Pixel Watch 4. Questi auricolari rappresentano l’evoluzione dei già noti Pixel Buds A‑Series, proponendo miglioramenti sia a livello di suono che di design, pur mantenendo un posizionamento di prezzo accessibile.

Il design riprende la forma arrotondata e l’impugnatura compatta del modello precedente, ma con nuove colorazioni come Iris (un lilla‑blu), Strawberry (rosa), Fog Light (grigio chiaro) e Hazel (verde grigiastro). Nonostante l’aspetto familiare, la custodia ora mostra interni coordinati ai colori delle cuffie, e i tagli sui microfoni suggeriscono l’arrivo della cancellazione attiva del rumore (ANC), una novità importante per questa fascia di prezzo.

Cosa migliorerà davvero rispetto ai Buds A‑Series con i nuovi Pixel Buds 2a

Uno dei difetti più criticati degli auricolari A‑Series era l’assenza di ANC. I primi leak confermano la presenza di mini-aperture sui microfoni, presumibilmente inserite proprio per l’implementazione di questa funzione. Inoltre, si attende una durata della batteria potenziata e qualità del suono migliorata, due aspetti che in precedenza lasciavano qualche riserva, pur restando più che dignitosi per meno di 100 €. I Pixel Buds A‑Series originali – venduti a 99 € – offrivano un buon audio, driver da 12 mm, suono adattivo che regola il volume in base al rumore ambiente, e integrazione completa con Google Assistant. Il tutto in un design leggero e certificato IPX4, perfetto per l’uso quotidiano e sportivo.

Gli A‑Series si sono affermati come una delle migliori scelte economiche sul mercato, con Pixel Buds 2a il prossimo obiettivo è alzare l’asticella. Se Google riuscirà a mantenere un prezzo vicino ai 99 € del modello precedente, il successo sarà potenzialmente notevole, soprattutto in un mercato Android sempre più competitivo. Atteso durante il prossimo evento “Made by Google”, che si terrà il 20 agosto, l’annuncio ufficiale chiarirà se l’erede degli A‑Series saprà davvero alzare l’asticella in modo intelligente.