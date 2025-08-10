Disney cambia idea, non userà l’AI per clonare Dwayne Johnson

L’azienda aveva preso in considerazione l’idea di usare l’intelligenza artificiale per il suo prossimo live action in fase di realizzazione. In Oceania (Moana) , l’ex wrestler Dwayne Johnson conosciuto come The Rock riprenderà il ruolo di Maui, a cui aveva già prestato la voce nel film d’animazione originale debuttato qualche anno fa. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate online, l’azienda voleva sperimentare l’uso delle tecnologie adottate da Metaphysic , una startup specializzata nell’uso del deepfake nell’ambito del cinema.

L’idea originale prevedeva di usare The Rock per la maggior parte delle scene previste dagli autori, mentre altre ancora sarebbero state create digitalmente applicando il volto dell’attore sopra la figura di uno stuntman.

“A tutti gli effetti un clone digitale, che avrebbe permesso a Johnson di essere in due posti simultaneamente”, scrive il Wall Street Journal. L’attore aveva inizialmente dato il pieno consenso, ma l’azienda ha preferito scartare l’idea per diversi motivi. In primo luogo per questioni legali: alcuni consulenti della Disney hanno sconsigliato l’uso dell’Intelligenza Artificiale, per timore che l’azienda non sarebbe riuscita a rivendicare i diritti d’autore sulle parti del film realizzate con l’uso dell’AI. E poi si temeva che la scelta sarebbe stata controversa per il grande pubblico — anche se non si tratterebbe del primo caso di deepfake all’interno di un prodotto Disney.

L’azienda avrebbe anche scartato l’idea di fare uso dell’AI per un altro suo film oltre a quello con The Rock, che è Tron: Ares (qui il trailer ufficiale), terzo capitolo della saga nata più di trenta anni fa. Dato che l’IA sarà tra i protagonisti della pellicola, alcuni dirigenti dell’azienda avevano proposto di generare uno dei personaggi usando l’intelligenza artificiale, come mossa strategica per generare curiosità nel pubblico.

Il personaggio generato dall’AI sarebbe stato un aiutante di Kevin Flynn, per la terza volta interpretato dall’attore Jeff Bridges. Anche in questo caso è stata fatta marcia indietro. I dirigenti della Disney si sono resi conto che avrebbe generato più polemiche che consensi. Del resto, per ora il binomio cinema e AI solleva ancora troppi dubbi.