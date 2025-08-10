In un’epoca in cui cambiare smartphone è semplice ma conservare i dati può diventare un incubo, HONOR compie un passo che potrebbe ridefinire gli standard del settore. L’ultima versione della sua app Device Clone introduce la prima vera soluzione per trasferire dati tra Android, iOS e HarmonyOS NEXT, superando barriere finora considerate invalicabili. Con questa mossa, il brand cinese diventa il primo a supportare ufficialmente la clonazione diretta tra i tre sistemi, eliminando la necessità di backup su cloud, software di terze parti o procedimenti complicati.

La mossa strategica di HONOR per attrarre nuovi utenti e spingere il brand fuori dalla Cina

Il funzionamento è semplice. Basta installare l’app su entrambi i dispositivi, nuovo e vecchio, e seguire pochi passaggi guidati. Il collegamento tra i device avviene tramite QR code e connessione diretta, rendendo il passaggio rapido e sicuro. È possibile trasferire contatti, foto, file, app e persino alcune impostazioni di sistema, a seconda della piattaforma di partenza. Il supporto a HarmonyOS NEXT, il nuovo sistema Huawei completamente svincolato da Android, rappresenta un dettaglio chiave. Segno che, nonostante la separazione avvenuta nel 2020, HONOR mantiene un legame tecnico e strategico con il mondo da cui proviene.

La compatibilità tra diversi sistemi operativi rappresenta una delle maggiori criticità nella scelta di un nuovo smartphone, in particolare per gli utenti meno esperti. HONOR prova così a semplificare la migrazione da altri brand, andando a colpire una delle paure più diffuse. La perdita di dati durante il passaggio da un vecchio telefono. Il supporto diretto a iPhone è un punto forte, anche se bisognerà vedere quali limiti tecnici imposti da Apple impatteranno sull’esperienza reale. Ad oggi non esiste un elenco ufficiale dei dati compatibili da e verso ogni piattaforma, ma HONOR promette che l’intelligenza artificiale integrata saprà adattare il trasferimento alle restrizioni di ciascun sistema.

Il nuovo Device Clone è già disponibile in Cina e arriverà progressivamente anche nei mercati internazionali. Per HONOR è un’occasione concreta per guadagnare terreno fuori dai confini asiatici, soprattutto nei segmenti Android oggi dominati da Samsung e Xiaomi. Una funzione utile, semplice e potente, capace di fare la differenza al momento dell’acquisto.