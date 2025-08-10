Fitbit, l’ultimo aggiornamento dell’app “disturba” il sonno

In questi giorni, molti utenti hanno segnalato un inspiegabile alterazione delle statistiche sul sonno dei Fitbit. Il malfunzionamento, seppur temporaneo, si è verificato a seguito di un aggiornamento rilasciato per l’algoritmo che si occupa proprio del monitoraggio del sonno. Tuttavia, non ci sono stati annunci ufficiali. Questo ha preso alla sprovvista gli utenti.

L’azienda ha recentemente deciso di modificare il sistema dei suoi dispositivi per offrire performance più fedeli ed efficienti. E così gli utenti si sono trovati con punteggi sul sonno improvvisamente peggiorati, senza però saperne nulla. Viene spontaneo, quindi, pensare ad un malfunzionamento. Quello che sembrava il solito monitoraggio notturno ora somiglia un po’ troppo a una veglia continua. Se ultimamente stai vedendo tempi di veglia notturna in crescendo o punteggi del sonno che crollano, sappi c’è una spiegazione dietro questo problema improvviso.

Aggiornamento Fitbit, perché ora sembra che ti svegli ogni due minuti?

Fitbit, come accennato poco fa, ha introdotto un nuovo algoritmo per il rilevamento del sonno. Il sistema è stato perfezionato per intercettare anche i risvegli più brevi, quei micro-momenti di veglia che prima venivano ignorati come rumore. Il risultato è un grafico che ora presta più “attenzione” ogni singolo minuto, e questo tende a far abbassare il punteggio complessivo del sonno, che appare meno solido e più frammentato — anche se il tuo corpo ha fatto tutto il suo dovere dormendo in modo continuativo. Questo aggiornamento è solo il primo di una serie di update in arrivo per Fitbit. L’azienda ha già annunciato che è al lavoro su ulteriori affinamenti. Il rovescio della medaglia di questi aggiornamenti però è che, per qualche tempo, potresti sentirti demotivato se fai affidamento su questi punteggi.

Il confronto tra “prima” e “dopo” è più che evidente. Da dati rassicuranti, si è passati a una rappresentazione poco chiara, talvolta sbagliata, della qualità del sonno. Tuttavia, ricordiamo che l’azienda è già al corrente e farà sicuramente il possibile per rimediare.