MG4: debutta il nuovo modello in Cina

Il mercato automobilistico cinese si prepara all’arrivo della nuova MG4. Un modello strategico per le ambizioni di crescita del Gruppo SAIC. Con l’apertura ufficiale degli ordini in Cina, la compatta elettrica si prepara a diventare uno dei punti di riferimento dell’offerta del marchio. Il progetto è ricco di opzioni tecnologiche, frutto anche della collaborazione con OPPO. Punta a distinguersi sul fronte dell’innovazione, soprattutto per la futura introduzione di una batteria allo stato semi-solido, per una maggiore autonomia.

Le principali caratteristiche della nuova MG4

Le dimensioni della vettura la collocano tra le compatte di fascia media. Si parla di 4,395 metri di lunghezza, 1,842 metri di larghezza. E 1,551 metri di altezza. Con un passo di 2,75 metri. Il frontale si caratterizza per i nuovi gruppi ottici a forma di L. Mentre la parte posteriore sfoggia fanali uniti da una sottile barra luminosa, la cui firma ricorda l’Union Jack. Al momento, la vettura presenta un unico motore elettrico da 120 kW.

Due le opzioni per la batteria, entrambe con celle LFP. Una da 42,8 kWh, capace di percorrere 437 km. E una da 53,9 kWh, che porta l’autonomia a 530 km. Ciò secondo il ciclo WLTP. Le prestazioni prevedono una velocità massima di 160 km/h, in linea con la categoria. La vera novità arriverà con la già citata batteria semi-solida. Quest’ultima è stata testata e approvata in termini di sicurezza, inclusa la prova di penetrazione. La produzione di tale versione è attesa verso fine anno.

L’interno risulta piuttosto minimalista, con pochi comandi fisici e un’attenzione all’esperienza digitale. Dietro al volante a due razze è collocato il quadro strumenti interamente digitale. Mentre al centro è presente un display touch da 15,6 pollici. Tale grande schermo gestisce tutte le funzioni dell’infotainment, sviluppato in collaborazione con OPPO e alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 8155.

In Cina, le quattro varianti della nuova auto MG già disponibili partono da 73.800 yuan, pari a circa 8.900 euro al cambio attuale. Al momento, non ci sono conferme precise sull’arrivo della vettura in Europa. Ma si vocifera che possa approdare anche nel mercato europeo nei prossimi mesi.