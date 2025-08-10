AndroidNews

Lo smartphone più potente di luglio 2025 secondo AnTuTu è il REDMAGIC 10S Pro+

La classifica AnTuTu di luglio 2025 incorona il REDMAGIC 10S Pro+ come lo smartphone più potente. Ecco i punteggi e i modelli nelle fasce alta e medio-alta.

scritto da Manuel De Pandis
Il benchmark AnTuTu ha pubblicato la classifica aggiornata agli ultimi 30 giorni, indicando quali sono stati gli smartphone più potenti di luglio 2025. Come ogni mese, i punteggi si basano sulla media dei risultati ottenuti nei test, includendo solo i modelli che hanno registrato almeno mille prove nel periodo di riferimento.

REDMAGIC 10S Pro+ domina la classifica

Il primo posto di luglio è occupato dal REDMAGIC 10S Pro+, che ha totalizzato 2.943.537 punti. A seguire troviamo Vivo X200 Ultra con 2.893.125 punti e iQOO Neo 10 Pro+ con 2.889.141 punti. Tutti e tre condividono il processore Qualcomm Snapdragon 8 Extreme Edition, lo stesso impiegato anche in altri modelli presenti nella Top 10.
Dalla quarta alla decima posizione si piazzano, nell’ordine: Vivo X200s (2.860.875 punti), HONOR GT Pro (2.851.956 punti), OnePlus Ace 5 Pro (2.722.244 punti), OnePlus 13 (2.706.899 punti), iQOO 13 (2.687.611 punti), Redmi K80 Ultra (2.667.786 punti) e OPPO Find X8 Ultra (2.667.408 punti).

Fascia medio-alta: prevalenza MediaTek

La classifica degli smartphone di fascia medio-alta vede in vetta l’iQOO Z10 Turbo con 1.739.524 punti, seguito dal Realme Neo7 SE con 1.708.892 punti e dal Redmi Turbo 4 con 1.662.537 punti. Dal quarto al decimo posto troviamo: OPPO Reno14 Pro (1.559.095 punti), Vivo Y300 GT (1.532.667 punti), OnePlus Ace 3V (1.532.677 punti), OPPO Reno14 (1.337.099 punti), OPPO Reno13 Pro (1.336.316 punti), Redmi K70E (1.298.697 punti) e Redmi Note 12 Turbo (1.134.754 punti). A differenza della fascia alta, dove domina Qualcomm, qui prevalgono nettamente i processori MediaTek, confermando la strategia di numerosi produttori di puntare su soluzioni performanti ma più accessibili.

Appuntamento ad agosto

La classifica di luglio 2025 evidenzia come il divario prestazionale tra i modelli di fascia alta e quelli medio-alti resti significativo, ma anche come le differenze si stiano progressivamente riducendo grazie ai miglioramenti nelle architetture dei processori e nella gestione termica. Se da un lato i top di gamma continuano a spingere oltre i limiti con punteggi vicini ai 3 milioni su AnTuTu, dall’altro i dispositivi di fascia media stanno offrendo prestazioni più che sufficienti per un’ampia gamma di utilizzi avanzati, compreso il gaming mobile e l’editing multimediale, rendendo meno netta la linea che separa le due categorie.

