Il benchmark AnTuTu ha pubblicato la classifica aggiornata agli ultimi 30 giorni, indicando quali sono stati gli smartphone più potenti di luglio 2025. Come ogni mese, i punteggi si basano sulla media dei risultati ottenuti nei test, includendo solo i modelli che hanno registrato almeno mille prove nel periodo di riferimento.

REDMAGIC 10S Pro+ domina la classifica

Il primo posto di luglio è occupato dal REDMAGIC 10S Pro+, che ha totalizzato 2.943.537 punti. A seguire troviamo Vivo X200 Ultra con 2.893.125 punti e iQOO Neo 10 Pro+ con 2.889.141 punti. Tutti e tre condividono il processore Qualcomm Snapdragon 8 Extreme Edition, lo stesso impiegato anche in altri modelli presenti nella Top 10.

Dalla quarta alla decima posizione si piazzano, nell’ordine: Vivo X200s (2.860.875 punti), HONOR GT Pro (2.851.956 punti), OnePlus Ace 5 Pro (2.722.244 punti), OnePlus 13 (2.706.899 punti), iQOO 13 (2.687.611 punti), Redmi K80 Ultra (2.667.786 punti) e OPPO Find X8 Ultra (2.667.408 punti).

Fascia medio-alta: prevalenza MediaTek

La classifica degli smartphone di fascia medio-alta vede in vetta l’iQOO Z10 Turbo con 1.739.524 punti, seguito dal Realme Neo7 SE con 1.708.892 punti e dal Redmi Turbo 4 con 1.662.537 punti. Dal quarto al decimo posto troviamo: OPPO Reno14 Pro (1.559.095 punti), Vivo Y300 GT (1.532.667 punti), OnePlus Ace 3V (1.532.677 punti), OPPO Reno14 (1.337.099 punti), OPPO Reno13 Pro (1.336.316 punti), Redmi K70E (1.298.697 punti) e Redmi Note 12 Turbo (1.134.754 punti). A differenza della fascia alta, dove domina Qualcomm, qui prevalgono nettamente i processori MediaTek, confermando la strategia di numerosi produttori di puntare su soluzioni performanti ma più accessibili.

Appuntamento ad agosto

La classifica di luglio 2025 evidenzia come il divario prestazionale tra i modelli di fascia alta e quelli medio-alti resti significativo, ma anche come le differenze si stiano progressivamente riducendo grazie ai miglioramenti nelle architetture dei processori e nella gestione termica. Se da un lato i top di gamma continuano a spingere oltre i limiti con punteggi vicini ai 3 milioni su AnTuTu, dall’altro i dispositivi di fascia media stanno offrendo prestazioni più che sufficienti per un’ampia gamma di utilizzi avanzati, compreso il gaming mobile e l’editing multimediale, rendendo meno netta la linea che separa le due categorie.