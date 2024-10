OnePlus si sta preparando al lancio della serie Ace 5, famiglia di dispositivi che amplierà la gamma dopo il lancio di Ace 3 Pro lo scorso giugno. In particolare, il nuovo smartphone in arrivo sarà Ace 5 Pro, un dispositivo che si preannuncia un vero e proprio top di gamma.

Sebbene il device sarà commercializzato in Cina con il nome Ace 5 Pro, il possibile nome commerciale di questo device per il mercato internazionale dovrebbe essere OnePlus 13R. Stando alle informazioni fornite dal noto leaker Digital Chat Station, possiamo scoprire alcuni interessanti dettagli di questo device.

OnePlus ha scelto di adottare un display AMOLED realizzato da BOE che offre una risoluzione pari a 1.5K ma dalla diagonale ancora sconosciuta. Il pannello sarà di tipo flat, una scelta legata alle sinergie interne del gruppo in quanto anche OPPO utilizza questa tipologia di pannelli sui propri smartphone.

Il OnePlus Ace 5 Pro, che dovrebbe diventare OnePlus 13R in Europa, svela in anticipo i propri segreti e la scheda tecnica

Le prestazioni di Ace 5 Pro saranno garantite dal SoC Qualcomm SM8750, nome in codice per indicare lo Snapdragon 8 Gen 4 (o Snapdragon 8 Elite). La volontà del produttore è quella di offrire le massime performance possibili ai propri utenti. Infatti, il salto generazione rispetto alla famiglia Ace 3 è evidente, con i device equipaggiati con i chipset Snapdragon 8 Gen 3 per la variante Pro e Snapdragon 8 Gen 2 per la versione base.

Un altro punto di forza del device sarà la batteria. OnePlus utilizzerà una nuova tecnologia basata su l’anodo in silicio-carbonio che garantirà di ampia autonomia. Le indiscrezioni sembrano concordi nell’indicare almeno 6,300 mAh di capacità con il supporto alla ricarica rapida a 100W.

Passando al comparto fotografico, il sensore principale sarà l’IMX 906 da 50Megapixel a cui si affiancherà un’ottica ISOCELL JN1 da 50MP come teleobiettivo. Sempre per sfruttare le sinergie del gruppo, OnePlus utilizzerà le stesse ottiche e software di scatto presenti sulla gamma OPPO Find X8, una serie di device votati alle fotografie.