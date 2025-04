iQOO Neo 10 Pro+ in arrivo, ecco le presunte specifiche

Lo scorso mese di novembre 2024, il produttore tech iQOO aveva presentato in veste ufficiale per il mercato cinese il nuovo iQOO Neo 10 Pro. A quanto pare, ora l’azienda sembra essere pronta a far debuttare ufficialmente una nuova versione di questo modello. Si tratta in particolare del prossimo iQOO Neo 10 Pro+. Proprio quest’ultimo è stato spoilerato in queste ore dal noto leaker del settore Digital Chat Station. Vediamo qui di seguito quanto è emerso.

iQOO Neo 10 Pro+, il leaker Digital Chat Station rivela le presunte specifiche

Nel corso delle ultime ore sono emerse alcune delle presunte specifiche tecniche del prossimo smartphone top di gamma di casa iQOO. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo iQOO Neo 10 Pro+, nuova versione del precedente modello annunciato sul mercato cinese qualche mese fa.

Il leaker del settore ci ha dunque rivelato quelle che dovrebbero essere alcune alcune sue specifiche. Secondo quanto rivelato, il nuovo smartphone a marchio iQOO potrà vantare delle performance elevatissime. Il processore montato a bordo dovrebbe infatti essere il soc Snapdragon 8 Elite, ovvero uno dei più potenti attualmente disponibili sul mercato.

Il leaker ha poi rivelato che lo smartphone avrà sul fronte un ampio display con tecnologia OLED. Il pannello sembra che avrà una diagonale pari a 6.82 pollici con una risoluzione pari a 2K. Sembra inoltre che ci sarà una batteria estremamente capiente, di circa 7000 mah. Quest’ultima dovrebbe inoltre supportato la ricarica rapida da 120W. Il leaker ha inoltre rivelato qualche dettaglio sul comparto fotografico. Si parla di un sensore fotografico principale da 50 MP con in accoppiata un sensore grandangolare da 8 MP e un sensore fotografico anteriore per i selfie da 16 MP.

Per il momento questo è quello che è emerso su questo nuovo smartphone di fascia medio-alta del noto produttore tech iQOO. Scopriremo qualcosa di più nel corso dei prossimi giorni.