Redmi Note 14 SE 5G assomiglia a un vecchio smartphone Xiaomi

Xiaomi ha sorpreso il mercato indiano annunciando il Redmi Note 14 SE 5G, un modello che arriverà ufficialmente il 28 luglio 2025, ma che in realtà porta con sé più domande che novità. A dispetto dell’etichetta “Special Edition”, il dispositivo appare in tutto e per tutto come un rebranding del già noto Redmi Note 14 5G, lanciato solo lo scorso dicembre. A confermarlo sono proprio le specifiche tecniche pubblicate sul microsito di Flipkart, la piattaforma e-commerce che ospiterà il lancio.

Una mossa di marketing dell’azienda Xiaomi travestita però da lancio di un prodotto

Il Note 14 SE 5G offre un display AMOLED a 120 Hz, una luminosità di picco a 2100 nit e un sensore di impronte sotto lo schermo. L’audio stereo con supporto Dolby Atmos promette un volume amplificato, mentre la fotocamera principale è una Sony Lytia da 50 MP con OIS, una rarità nella fascia medio-bassa. A bordo troviamo il processore MediaTek Dimensity 7025 Ultra, con supporto al 5G e una batteria da 5110 mAh, elementi quindi già noti nel modello gemello. Manca però qualche dettaglio su ricarica e memoria, anche se si presume siano in linea con gli altri Note 14.

Se dal punto di vista commerciale la scelta può avere senso — rilanciare un modello già rodato con un nome diverso per smaltire le scorte — dal lato dell’utente la mossa solleva molti dubbi. Le specifiche identiche al Note 14 5G suggeriscono un’operazione di restyling minimo, forse estetico, ma sostanzialmente priva di reali innovazioni. Il suffisso “SE” (Special Edition) potrebbe attirare chi cerca un dispositivo “diverso”, anche se nei fatti cambia poco o nulla.

Una strategia simile non è nuova per Xiaomi, soprattutto in prossimità del debutto della prossima serie Redmi Note 15. L’obiettivo sembra chiaro: mantenere alto l’interesse sul marchio con un’offerta “nuova”, ma senza reali investimenti. Il prezzo, probabilmente sotto le 15.000 rupie (circa 165 euro), sarà l’unica vera leva di differenziazione.