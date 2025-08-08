WhatsApp: questo messaggio vi frega i soldi dal conto corrente

Al giorno d’oggi, l’applicazione di messaggistica più utilizzata in tutto il pianeta sicuramente WhatsApp, la nota piattaforma infatti da diversi anni rappresenta una vera e propria certezza per quanto riguarda il mondo della messaggistica poiché garantisce gli utenti funzionalità sempre aggiornate e al passo con gli standard più moderni, una politica che ha permesso all’applicazione di acquisire tranquillamente miliardi di account attivi nel corso dell’ultimo decennio.

Tutto ciò nonostante sia elemento di pregio per l’applicazione, purtroppo nasconde anche un lato oscuro decisamente problematico, l’applicazione infatti ha attratto le attenzioni dei truffatori che sono stati particolarmente intrigati dalla possibilità di entrare in contatto con milioni di persone facilmente, tutto ciò per semplice statistica, infatti, incrementa in modo importante le probabilità di successo delle loro truffe, poiché il numero di prede da attaccare è molto più alto, le truffe online infatti sono letteralmente esplose su WhatsApp e molti utenti nel corso degli ultimi tempi, almeno una volta hanno ricevuto un attacco di questo tipo .

Il fenomeno ovviamente non ha tardato ad arrivare nemmeno in Italia e infatti sono sempre più le segnalazioni di vari tipi di truffe che colpiscono gli utenti, oggi vi parliamo proprio di uno di questi casi che sta davvero creando problemi a molte persone.

Truffa che usa il nome di YouTube

La truffa in questione sfrutta oltre che WhatsApp anche il nome di YouTube, i truffatori infatti contattano la vittima con un messaggio spacciandosi per la nota piattaforma video, una volta contattata la vittima le propongono facili guadagni semplicemente svolgendo dei compiti come mettere like ad alcuni video oppure commentarli, una volta fatto inviano dei veri bonifici di qualche euro per conquistare la fiducia del malcapitato, dopodiché lo invitano a effettuare un bonifico di qualche centinaio di euro con la promessa di restituirglielo moltiplicato svariate volte in modo da aumentare i suoi soldi, ovviamente si tratta di una bugia e quei soldi sparirebbero in un lampo.