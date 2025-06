Amazon Music Unlimited: nuova promo spettacolare fino al 17 Luglio con 3 o 4 mesi gratis

Amazon Music Unlimited è un abbonamento musicale premium al cui interno possiamo trovare oltre 100 milioni di brani in HD e milioni di canzoni con una definizione ancora superiore (ultra HD). Il catalogo è sempre più ampio, con incrementi anche nella qualità con Dolby Atmos e 360 Reality Audio, a cui si aggiungono migliaia di playlist (curate da esperti) e Stazioni.

Il servizio è disponibile per tutti gli utenti a titolo completamente gratuito per uno specifico periodo promozionale; coloro che lo sottoscriveranno entro il 14 luglio (a partire dalle 17:00 del 17 giugno 2025), potranno ricevere 3 o 4 mesi di accesso gratuito. La differenza risiede nella presenza, o meno, di un abbonamento Amazon Prime attivo, gli utenti che al momento della richiesta hanno sottoscritto un abbonamento Prime, riceveranno 4 mesi, mentre tutti gli altri 3 mesi.

La fruizione del servizio sarà totale e completa, ciò sta a significare che l’utente potrà accedere ad ogni singola funzione disponibile, senza restrizioni o limitazioni di alcun tipo. I plus più importanti (ma non gli unici) riguardano l’ascolto dei brani senza interruzioni pubblicitarie (come i podcast), oltre alla possibilità di effettuare il download di tutti i contenuti, per l’ascolto offline (senza una connessione dati attiva).

Amazon Music Unlimited: dove sottoscriverlo e cosa succede al termine della prova

Al termine dei 90 o 120 giorni di prova gratuita, l’utente non è costretto a rinnovarlo al costo di 10,99 euro al mese, può scegliere benissimo di disdire il tutto gratuitamente con la pressione di un singolo pulsante. Tale azione sarà eseguibile anche prima della scadenza, senza comunque inibirne la fruizione, poiché l’interruzione del servizio avverrà ugualmente al termine dei 3/4 mesi. E’ importante ricordare che l’utente deve interrompere manualmente l’abbonamento, in caso contrario questi si rinnoverà in automatico, come anticipato, al costo di 10,99 euro al mese, utilizzando il metodo di pagamento inserito direttamente su Amazon.

Se interessati a sottoscrivere gratuitamente Amazon Music Unlimited, premete subito questo link.