AliExpress sconta di 110 euro un Mini PC Ninkear: oggi è molto economico

Una vera e propria occasione da non lasciarsi assolutamente sfuggire in questi giorni su AliExpress, soprattutto nel caso in cui si fosse interessati ad un mini PC di ultima generazione. Il modello attualmente in sconto è di casa Ninkear, trattasi di una variante economica, ma comunque in grado di integrare al proprio interno specifiche tecniche di buon livello generale.

Alla base del tutto troviamo il processore AMD Ryzen 7 8745HS, octa-core con una frequenza di clock che può essere spinta anche a 4,9GHz, al cui fianco trovano posto 32GB di RAM DDR5 ed anche 1TB di memoria interna su SSD. Il sistema operativo preinstallato è chiaramente Windows 11, senza particolari personalizzazioni software che ne limitano l’usabilità quotidiana.

Da un punto di vista estetico il prodotto non presenta particolarità tali da distinguerlo dalla massa, è infatti un parallelepipedo a base quadrata realizzato nel giusto mix tra plastica e metallo, con una interessante finitura opaca su tutta la superficie e colorazione argento. Accattivante è la trama superiore, bella sia al tatto che alla vista.

AliExpress: ecco quanto costa il mini PC

Arrivati a questo punto pare lecito domandarsi il prezzo di questo mini PC, a tutti gli effetti sarebbe in commercio ad un listino di 586,25 euro, ma grazie alla promozione corrente lanciata da AliExpress, la spesa finale che l’utente si ritrova a sostenere equivale a soli 469 euro. Potete effettuare l’ordine qui.

Le porte dislocate su tutto il frame offrono una buona connettività generale, con la presenza comunque di USB 3.2 (quattro porte differenti), passando anche per HDMI 2.0, displayPort, una USB-C 3.2, jack da 3,5mm per il collegamento di cuffie o altoparlanti ed anche due ethernet a 2,5Gbps. Connettività di alto livello con grande scalabilità e varietà, utile ad esempio anche per il collegamento di un quantitativo di monitor esterni fino ad un massimo di 3 elementi in contemporanea.