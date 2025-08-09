Xiaomi lancia il rubinetto smart che purifica e riscalda l’acqua

Xiaomi ha creato un nuovo e pratico dispositivo ideale per chi ama la casa intelligente. E soprattutto che unisce funzionalità e innovazione. Si chiama Mijia Instant Hot Water Purifier 1200G. Ed è un sistema composto da un elegante rubinetto smart e due unità da installare sotto il lavello. La novità principale è la distribuzione istantanea di acqua calda. Unita inoltre alla purificazione avanzata già vista nei precedenti modelli. Il dispositivo è stato lanciato sul mercato cinese al prezzo di 3.999 yuan. Quindi circa 520 euro.

Il Mijia Instant Hot Water Purifier di Xiaomi unisce controllo smart, sicurezza e design

Rispetto al Mijia Water Purifier S1 1200G, annunciato poche settimane fa, la nuova versione integra un sistema di riscaldamento rapido. Che è in grado di erogare acqua fino a 95°C subito dopo l’apertura del rubinetto. Questo permette, ad esempio, di preparare tè o caffè in modo istantaneo. Senza dover attendere bollitori o pentole. La portata per l’acqua calda raggiunge i 1.000 ml al minuto. Mentre quella per l’acqua ambiente tocca i 3,18 litri al minuto. Il risultato è un flusso potente e immediato che ottimizza i tempi in cucina.

Uno dei punti di forza del Mijia Instant Hot Water Purifier è il display integrato nel rubinetto. Questo permette di visualizzare in tempo reale la temperatura selezionata e i valori TDS (Total Dissolved Solids). Che sono utili per monitorare la qualità dell’acqua. La gestione del dispositivo può avvenire anche da remoto. Tutto questo grazie alla piena integrazione con Xiaomi HyperOS Connect. Tramite l’app ufficiale si possono regolare i gradi, controllare il consumo d’acqua e accedere a notifiche sullo stato dei filtri.

Il sistema è pensato per offrire acqua fresca, pulita e sicura in ogni momento della giornata. La tecnologia Zero Stale Water 3.0 assicura che l’acqua all’interno del circuito non ristagni mai. Evitando così cattivi odori o contaminazioni. Anche l’estetica gioca un ruolo centrale. Il rubinetto presenta linee minimaliste e un’interfaccia intuitiva, pensata per l’uso quotidiano. Attualmente disponibile solo in Cina. Ma non è escluso un possibile lancio anche sui mercati europei nei prossimi mesi.