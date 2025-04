Xiaomi: in arrivo nuovi purificatori dell’acqua

Xiaomi continua ad espandere il suo ecosistema smart home. A tal proposito, l’azienda ha annunciato l’arrivo di due nuovi dispositivi. Si tratta dei purificatori dell’acqua Mijia Water Purifier Pro 1200G e il modello 1600G. Tali modelli, lanciati inizialmente sul mercato cinese, rappresentano un’evoluzione importante. Entrambi i nuovi purificatori fanno parte della famiglia “Dual-Effect Water Purifier Pro”. Sono progettati per soddisfare le esigenze di un pubblico esigente, che ricerca efficienza, durabilità e controllo intelligente. Il modello 1200G si distingue per un sistema di filtraggio a otto stadi. Con doppi filtri RO e carbone attivo, capace di eliminare impurità, batteri e metalli pesanti. Con una velocità di erogazione di 3,2 litri al minuto, consente un uso quotidiano rapido e pratico. Il filtro PPC maggiorato, più grande del 32% rispetto ai precedenti, garantisce una durata maggiore e prestazioni più stabili.

I nuovi purificatori dell’acqua presentati da Xiaomi

Una caratteristica avanzata è il rubinetto OLED. Quest’ultimo mostra in tempo reale i dati TDS, lo stato dei filtri e segnali di manutenzione. Tutto è monitorabile anche da remoto tramite l’app Mijia. La quale consente di gestire consumi e notifiche dallo smartphone.

Dall’altro lato, il Mijia 1600G si posiziona come il top di gamma grazie alla sua potenza. Filtra fino a 6000 litri d’acqua al giorno con una velocità record di 4,71 litri al minuto. Il sistema a sei stadi utilizza materiali giapponesi di alta qualità per garantire una purificazione fino al 99,7% dei metalli pesanti. Inoltre, include una funzione di risciacquo automatico per evitare contaminazioni in caso di inattività prolungata.

Entrambi i dispositivi vantano una gestione intelligente dell’efficienza idrica. Inoltre, utilizzano la tecnologia Zero Stale Water 3.0 per prevenire ristagni. Con una durata dei filtri RO fino a otto anni e PPC fino a due, Xiaomi punta a ridurre i costi di manutenzione. Il prezzo di lancio risulta molto competitivo (300–362 euro). Mentre l’installazione è gratuita in Cina. Non resta che attendere per maggiori dichiarazioni da parte di Xiaomi per il lancio internazionale.