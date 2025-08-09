Con Google Foto cancellare i backup cloud da Android è più facile

Google ha finalmente introdotto una funzione tanto attesa dagli utenti Android. Stiamo parlando della possibilità di annullare il backup automatico del proprio dispositivo direttamente dall’app Google Foto. L’aggiornamento semplifica la gestione delle foto caricate sul cloud. Offrendo così una nuova opzione per chi desidera mantenere solo le copie locali delle immagini. Senza dover affrontare le complicazioni della versione web.
Il procedimento è semplice. Una volta aperta l’app, basta toccare l’icona del profilo. Poi accedere alle impostazioni e selezionare la voce dedicata al backup. Da lì, si può disattivare la sincronizzazione del dispositivo. Questo comporta la rimozione dal cloud di tutte le immagini precedentemente caricate da quel dispositivo. Lasciandole però salvate in memoria locale. È una soluzione pratica per chi vuole smettere di usare il cloud senza perdere le proprie foto o video.
Grazie alla nuova funzione di Google Foto c’è un maggiore controllo, anche se ancora troppe limitazioni
Se da un lato l’introduzione della disattivazione del backup rappresenta un cambiamento positivo, dall’altro non risolve il problema principale: non è ancora possibile cancellare in blocco tutte le foto salvate nel cloud direttamente dall’app mobile. Per farlo, resta obbligatorio accedere alla versione web di Google Foto, selezionare manualmente ogni singolo contenuto e poi procedere alla rimozione. Una procedura lunga, faticosa e per nulla intuitiva. Soprattutto per chi ha migliaia di elementi archiviati nel tempo.
Nonostante questo, il nuovo aggiornamento rappresenta un segnale importante da parte di Google. Che sembra iniziare ad ascoltare le esigenze di quegli utenti sempre più attenti alla gestione dei propri dati. Ma anche alla privacy e alla libertà di scegliere se usare o meno i suoi servizi cloud. L’azienda ha già annunciato che sta lavorando a ulteriori strumenti per aumentare la trasparenza. E offrire maggiore controllo sulla sincronizzazione e sullo spazio di archiviazione.
In un’epoca in cui la digitalizzazione è pervasiva, offrire opzioni più flessibili può fare la differenza nel mantenere la fiducia degli utenti.