WhatsApp: le truffe online colpiscono gli italiani in chat

Al giorno d’oggi, ogni utente in tutto il mondo utilizza abitualmente WhatsApp, la nota piattaforma di messaggistica istantanea vanta infatti un bacino di account pluri miliardario conquistato nel corso degli anni, grazie a funzionalità sempre al passo coi tempi e in grado di offrire un’esperienza d’uso efficiente e fluida, tutto ciò ovviamente rappresenta un passo in avanti davvero importante per la società, ma allo stesso tempo si è trasformato in un pericolo paradossale, il pericolo di cui parliamo sono le truffe online, un fenomeno vecchio quanto il mondo, ma che purtroppo si sta adattando ai nuovi standard digitali di quest’epoca.

I truffatori infatti si sono resi conto che WhatsApp può rappresentare la chiave d’accesso a molte più potenziali prede rispetto ai mezzi di comunicazione tradizionali, l’obiettivo ovviamente è quello di sfruttare le norme utenza per aumentare le proprie probabilità di successo dal momento che è possibile contattare più persone, di base la refurtiva preferita invece rimane sempre la stessa con i conti correnti delle vittime tenuti letteralmente sotto assedio.

Una nuova truffa colpisce in Italia

La truffa di cui vi parliamo oggi che colpisce su WhatsApp è arrivata anche in Italia, si tratta di un tentativo di ingannare le vittime decisamente sul dolo, i truffatori infatti si presentano con un messaggio direttamente nella casella del malcapitato all’interno del quale si spacciano per dei collaboratori YouTube ufficiali per poi proporre alla vittima guadagni facili e veloci tramite lo svolgimento di piccoli compiti, si propone infatti di mettere like ad alcuni video oppure scrivere dei commenti in cambio di qualche euro tramite bonifico.

Una volta svolti questi compiti, i truffatori inviano veramente il denaro salvo poi proporre alla vittima di inviare qualche centinaio di euro con la promessa di moltiplicare i suoi soldi per poi rimandarli indietro, ovviamente una volta inviati quei soldi svanirebbero nel nulla in pochi secondi, di conseguenza se dovesse essere avvicinati in questo modo, non rispondete e non seguite nessuna indicazione.