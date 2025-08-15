OpenAI: è ancora possibile scegliere GPT-4o su ChatGPT Plus

Il debutto di GPT-5 avrebbe dovuto segnare un’evoluzione netta per ChatGPT. Nel dettaglio, OpenAI lo ha presentato come un modello capace di scegliere autonomamente la modalità di risposta più adatta. Con varianti pensate per affrontare ragionamenti complessi o ridurre la latenza. L’azienda ha promesso più precisione, un drastico calo delle “allucinazioni” e un ventaglio più ampio di opzioni di personalizzazione. Oltre a una migliore integrazione con strumenti esterni. Eppure, la community non ha reagito in modo unanime a tale novità. Su Reddit, in particolare, sono emerse decine di segnalazioni di utenti che trovano GPT-5 meno “personale”, più sintetico nelle risposte e meno abile in alcune attività che prima funzionavano meglio.

OpenAI: dubbi emersi riguardo il nuovo modello

Sam Altman, CEO dell’azienda , non ha ignorato le critiche. A tal proposito, ha annunciato che gli abbonati Plus potranno continuare a usare GPT-4o, così da non perdere il tono e le funzionalità che conoscono. La decisione, anche se motivata dal desiderio di accontentare la base di utenti, non è definitiva. L’azienda, infatti, monitorerà l’uso del modello precedente per stabilire per quanto tempo mantenerlo attivo.

Per dissipare incertezze e resistenze, l’azienda punta a chiarire meglio quale modello stia rispondendo in ogni momento. Semplificando anche l’attivazione manuale delle modalità avanzate di ragionamento. L’obiettivo è mantenere un equilibrio tra innovazione e continuità, senza lasciare indietro chi non si sente a proprio agio con i cambiamenti. Allo stesso tempo, OpenAI ha deciso di rendere GPT-5 più competitivo aumentando i limiti di velocità per gli abbonati Plus.

L’impatto di GPT-5, comunque, non si ferma a ChatGPT. Con il rilascio di iOS 26, Apple prevede di integrarlo nella funzione ChatGPT di Apple Intelligence, che fino ad allora continuerà a utilizzare i modelli precedenti. Tale transizione graduale, sia per gli utenti OpenAI che per quelli Apple, suggerisce una strategia precisa: spingere verso il futuro, ma senza strappare di colpo i legami con il passato.