AOC 10W1D debutta in Cina, il tablet e-ink che punta su studio e produttività

Il nuovo AOC 10W1D è arrivato sugli scaffali virtuali cinesi di JD.com a 1.699yuan, circa 293€. Pensato per un pubblico che cerca comodità e versatilità, questo tablet si presenta come un compagno ideale per la lettura e la scrittura digitale. Il cuore del dispositivo è il display e-ink Carta da 10,1”, con risoluzione 1200x1600pixel e densità di 200PPI, protetto da vetro antiriflesso per garantire testi chiari in ogni condizione di luce. Il supporto alla penna Wacom EMR senza ricarica consente poi di annotare documenti e prendere appunti in modo naturale.

AOC 10W1D: funzioni AI e strumenti avanzati per il lavoro quotidiano

Il design è studiato per essere leggero e resistente. Parliamo infatti di soli 6,5mm di spessore, peso di 385g, telaio in metallo e retro in fibra di vetro. Sotto la sua struttura trova posto un processore Rockchip RK3566 quad-core. Al quale si affiancano 2GB di RAM e 32GB di memoria interna. Il sistema operativo è Android 11, arricchito dall’interfaccia AOC Smart Study OS, con uno store dedicato ad applicazioni per studio e lavoro. Non manca la connettività completa, tra Wi-Fi dual band, Bluetooth 4.2 e USB-C. La batteria da 4.000mAh supporta la ricarica a 10W.

Il 10W1D non punta solo sull’hardware, ma anche su una serie di funzioni intelligenti progettate per semplificare la vita di chi studia o lavora. Tra queste, vi sono l’OCR per il riconoscimento del testo, la generazione automatica di test, la correzione assistita degli errori e la possibilità di annotare direttamente i PDF. Il multitasking con schermo diviso consente poi di gestire più attività contemporaneamente, mentre la cifratura dei file garantisce sicurezza ai documenti sensibili.

Sul fronte audio, il tablet integra due microfoni con supporto alla registrazione e trascrizione AI, oltre a doppi altoparlanti da 1W. La porta USB-C gestisce anche l’uscita audio, offrendo maggiore flessibilità. Anche se al momento è disponibile solo in Cina, il prezzo competitivo e le caratteristiche avanzate potrebbero attirare l’attenzione anche fuori dai confini nazionali. Resta da vedere se e quando il 10W1D varcherà il mercato internazionale, dove i tablet e-ink di queste dimensioni spesso costano molto di più.