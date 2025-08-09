Mazda MX-5: il ritorno della leggenda su quattro ruote e avrà cambio manuale

La Mazda MX-5 è sempre stata sinonimo di grande guida. Fin dal debutto nel 1989 ha saputo entrare nell’immaginario collettivo, diventando un’icona tra le curve della strada. Oggi, a distanza di decenni e quattro generazioni, il suo futuro sembrava in bilico. Le normative sulle emissioni si fanno più severe e il timore era reale. Dalla casa madre giungono novità sulle prossime generazioni e su un modello che pare sarà ancora fedele alle auto tipiche del brand. Le dimensioni resteranno contenute, sotto i 4 metri. La leggerezza continuerà a essere il principio ispiratore dell’intera auto Mazda con meno di 1.000 kg. Il piacere di guida resta al centro del progetto. Per chi sperava in un abitacolo più ampio, l’attesa potrebbe trasformarsi in delusione. La Mazda MX-5 non cede alle comodità: resta una roadster pura, essenziale, pronta a emozionare ogni volta che si gira la chiave.

Il design dell’auto inoltre non tradirà le origini della società e del passato. La compattezza sarà mantenuta e lo stile verrà affinato, non rivoluzionato. Le proporzioni restano cofano lungo, coda corta, assetto basso. Il motore, invece, cambierà. Dimenticati i vecchi Skyactiv-G 1.5 e 2.0 litri ed al loro posto, un nuovo propulsore Skyactiv-Z, quattro cilindri aspirato da 2,5 litri, accoppiato a un sistema Mild Hybrid. La Mazda ha scelto un’evoluzione in linea con le nuove regole ambientali. Le prestazioni? Promettono di essere perfettamente calibrate per offrire divertimento autentico senza esagerare con i consumi. Confermata poi la trasmissione manuale, una scelta che fa esultare chi vive l’auto come una compagna di emozioni.

L’attesa della Mazda dei sogni: sportiva ed aggressiva

Quando sarà svelata questa nuova Mazda? Le voci parlano del 2027. Ancora tempo da attendere, ma ogni indiscrezione accende la curiosità. L’ingegnere Masashi Nakayama ha lasciato intendere che la prossima generazione continuerà ad avere tutto ciò che ha reso celebre la piccola Miata. Ogni dettaglio del modello pare sia stato pensato per far sentire la strada, per esaltare chi ama la guida vera, per le emozioni più adrenaliniche. La Mazda MX-5 continuerà a essere divertente, essenziale, sincera, simbolo che c’è ancora spazio per un’auto che fa emozionare senza bisogno di stravolgere chissà cosa.