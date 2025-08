Mazda prepara la nuova sportiva a motore rotativo

Mazda si prepara a tornare sotto i riflettori con una sportiva che promette di far sognare gli appassionati del settore. Dopo anni di attesa, la casa giapponese starebbe sviluppando un modello ispirato al concept Iconic SP, presentato nel 2023 al Japan Mobility Show. Quel prototipo aveva catturato l’attenzione in particolare per il suo design aggressivo e il ritorno del leggendario motore rotativo. All’epoca, in molti pensavano che sarebbe rimasto un semplice esercizio di stile, come spesso accade per le concept car del marchio. Invece, le ultime indiscrezioni indicano che la coupé vedrà davvero la luce. Le tempistiche ipotizzate parlano di un lancio tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027.

Nuova Mazda: tra eredità storica e futuro elettrifico

Il design sarà una diretta evoluzione della Iconic SP. Lunga circa 4,2m, la coupé offrirà configurazione 2+2, fari anteriori sottili e gruppi ottici posteriori circolari. Gli ingegneri Mazda avrebbero scelto uno schema con motore elettrico supportato da un rotativo come range extender, simile a quello della MX-30 ma più potente. L’ idea originale vantava circa 370CV, confermando l’anima sportiva del progetto. Non si esclude però, in futuro, una versione alimentata solo dal motore rotativo.

Il nome definitivo dell’ auto non è stato ancora ufficializzato. Ryuichi Umeshita, Chief Technical Officer di Mazda, ha lasciato intendere che il modello potrebbe essere considerato la vera erede della RX-7. Molti appassionati ipotizzano l’arrivo di una nuova RX-9, ma la scelta resta ancora avvolta dal mistero. Quel che è certo è che la vettura non sostituirà la celebre MX-5, che continuerà il suo percorso con cambio manuale e motori Skyactiv-Z.

Resta da capire se questa sportiva arriverà anche in Europa o resterà un’esclusiva del mercato giapponese. Mazda, intanto, sottolinea che il progetto punta a regalare emozioni di guida autentiche, confermando la filosofia “driver first” che da sempre caratterizza il marchio. Un ritorno alle origini, ma con uno sguardo al futuro dell’elettrificazione.