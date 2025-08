Apple iPhone 17 Pro: diffuse le foto di un prototipo?

Di recente, un uomo di San Francisco, conosciuto su X come @Skyfops e soprannominato “Fox Puppy”, ha notato qualcosa di insolito. Si trattava di una persona che utilizzava uno smartphone racchiuso in una custodia spessa e opaca, affiancato da un secondo dispositivo con il logo Apple visibilmente coperto. Non ci ha pensato due volte: ha scattato due fotografie e le ha pubblicate online. Quelle immagini, anche se leggermente sfocate, sono rimbalzate in rete nel giro di poche ore. Tra i primi a rilanciarle c’è stato Mark Gurman di Bloomberg che ha commentato l’accaduto con una frase che ha assecondato le ipotesi di chi crede si tratti di un prototipo dell’iPhone 17 Pro in fase di test.

Apple: emerso il prototipo del nuovo iPhone 17 Pro

A sostenere tale tesi ci sono diversi elementi. Prima di tutto, la custodia nera che avvolge il dispositivo. Apple è nota per usare tali protezioni anonime per camuffare il design dei prodotti non ancora ufficiali. Poi il secondo smartphone in mano all’uomo, con un adesivo sul retro a coprire il logo della mela, gesto tipico quando si tratta di unità di pre-produzione usate per confronti fotografici o test interni. Secondo la descrizione fornita da “Fox Puppy”, un presunto addetto alla sicurezza avrebbe cercato di ostacolare la ripresa delle immagini. Confermando l’alone di riservatezza attorno alla scena.

Analizzando i dettagli visibili, il dispositivo mostra due aperture circolari nell’angolo superiore destro della scocca. Quest’ultime sembrano confermare informazioni già trapelate. Le quali ipotizzavano che l’iPhone 17 Pro dovrebbe adottare un modulo fotografico rettangolare, con scanner LiDAR e flash LED disposti in verticale sul lato destro. La cornice metallica attorno agli obiettivi sembra anch’essa coerente con i render non ufficiali pubblicati negli ultimi mesi.

L’attesa, comunque, non sarà lunga. Apple dovrebbe svelare ufficialmente la nuova generazione di iPhone durante il consueto keynote di settembre. Probabilmente il giorno 9. Nel frattempo, le immagini scattate per caso a San Francisco alimentano la curiosità di tutti gli appassionati sul nuovo smartphone Apple.