Google DeepMind annuncia Gemini Robotics e apre nuovi scenari per la robotica

Gemini, il modello di AI generativa di Google, raggiunge un nuovo traguardo introducendosi nella vita di tutti i giorni tramite Gemini Robotics. Il nuovo modello è stato presentato da Google DeepMind, che annuncia così l’ingresso nel mondo della robotica affermando che, grazie alla sua novità

robot di qualsiasi forma e dimensione saranno in grado di eseguire una vasta gamma di compiti del mondo reale.

Gemini Robotics: punti di forza del nuovo modello Google

L’idea che i robot possano sostituire l’essere umano in numerose attività lavorative diventa uno scenario che alimenta ancor più dubbi e perplessità sul futuro, sopratutto se considerata la novità introdotta da Google DeepMind che, tramite Gemini Robotics, permette ai robot di qualsiasi forma e dimensione di eseguire azioni sofisticate.

Abbiamo già avuto modo di conoscere tecnologie simili e l’azienda di Mountain View non è sicuramente l’unica a lavoro sul settore ma rispetto ai modelli Gemini finora noti, in grado di elaborare testo, immagini, audio e video (e perciò detti multimodali), Robotics introduce la capacità di ragionare sugli spazi fisici e reagire ai cambiamenti esterni eseguendo i comandi in maniera ottimale. I suoi punti di forza, infatti, sono la destrezza, la generalità e l’interattività.

Le macchine che adotteranno Robotics potranno così sfruttare la conoscenza pregressa per comprendere l’ambiente che le circonda e attuare nuove soluzioni se poste in circostanze diverse; saranno in grado di eseguire azioni quotidiane interagendo con gli stimoli esterni senza la necessità di ricevere in input nuovi comandi; saranno capaci di compiere movimenti precisi grazie ad avanzate capacità motorie che permetteranno addirittura di piegare origami.

Google ha permesso di osservare Robotics in azione tramite alcuni video dimostrativi che permettono di dare uno sguardo alla precisione delle macchine utilizzate e ha già annunciato di essere impegnata nella realizzazione di robot umanoidi in collaborazione con Apptroniks.

I risvolti etici a tal proposito sono sicuramente impattanti sulla nostra quotidianità ma è opportuno tener conto dello stato dell’arte del settore, attualmente ancora lontano dal rilascio di macchine che potrebbero effettivamente entrare in azione nella quotidianità di ognuno di noi. Probabilmente l’attesa che ci separa dalla diffusione di robot umanoidi non è così lontana ma è sempre opportuno analizzare con accuratezza le innovazioni tecnologiche che ci circondano e approcciarci a esse senza timore e con la curiosità necessaria per comprendere i vantaggi che potremmo trarne.