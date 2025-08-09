Monitor da gaming da 27 pollici in offerta del 52% su AliExpress: sconto imperdibile

Il risparmio su AliExpress raggiunge un nuovo livello con la promozione che gli utenti possono fruire proprio in questi giorni riguardante un monitor da gaming di ultima generazione: trattasi di un modello con diagonale da 27 pollici, quindi sufficientemente grande e mai troppo ingombrante, ed una leggera curvatura sui bordi (1800R).

Il design è davvero intrigante, in quanto il produttore ha voluto rendere il dispositivo il più moderno ed accattivante possibile, difatti la parte superiore è integralmente senza telaio, il che significa ridurre di molto lo spessore, rimuovendo praticamente tutta la plastica che la circonda. La base di appoggio è abbastanza “aggressiva”, composta da due piedini laterali, capaci comunque di innalzare notevolmente il dispositivo dalla superficie.

Il prodotto può raggiungere una risoluzione massima in FullHD a 1080p, con refresh rate a 180Hz, passando comunque per una fluidità di livello superiore, adattissima per l’ambito ed il segmento gaming. La sua compatibilità con FreeSync, amplia notevolmente l’ambito di utilizzo rendendolo il più vicino possibile alle esigenze del singolo consumatore, fermo restando che il collegamento alla sorgente avviene sempre e soltanto tramite la porta HDMI.

AliExpress, che prezzo basso per questo monitor da gaming

Di base il prodotto di cui vi stiamo parlando nell’articolo avrebbe un listino di 276,57 euro, ma approfittando dell’ottima promozione di AliExpress, la spesa scende a soli 129,99 euro. Premete qui per effettuare l’ordine.

La luminosità massima che questo display può raggiungere è di 350 cd/m2, più che sufficiente per l’utilizzo nella maggior parte degli ambienti, fermo restando essere un device da utilizzare solamente all’interno, proprio perché, come era lecito immaginare, non è dotato di batteria integrata. In confezione è possibile trovare tutto il necessario per il suo corretto funzionamento, tra cui spicca la presenza del cavo HDMI per il collegamento alla sorgente, ed anche l’alimentatore per il collegamento alla presa a muro.