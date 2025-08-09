Character.AI da chatbot a social con la nuova funzione Feed

Si parla ormai sempre più spesso di intelligenza artificiale e di novità che le aziende propongono al fine di offrire sempre più servizi e piattaforme ottimizzate. Pensiamo, ad esempio, ai numerosi chatbot che vengono messi a disposizione degli utenti per semplificare la routine e ridurre i tempi per portare a termine un compito o un progetto. Oggi, però, vogliamo parlare dei passi avanti fatti dalla stessa intelligenza artificiale nel campo dei social network. Se vi dicessimo che questi comuni e sempre più utilizzati chatbot diventano dei veri e propri social? Parliamo di Character.AI, nota piattaforma già utilizzata per conversare con personaggi AI, che riceve un’importante novità.

Nello specifico, la novità che va a rivoluzionare questa piattaforma riguarda la possibilità di creare contenuti a partire da altri feed che vengono visualizzati nell’app. Scopriamo maggiori informazioni in merito a tale novità nel corso di questo nuovo articolo.

Character.AI riceve una novità importante

I social network molto spesso diventano uno strumento passivo su cui l’utente trascorre tante ore visualizzando contenuti senza alcuna interazione. L’obiettivo della novità introdotta in Character.AI punta proprio a porre fine a questa pratica, mettendo l’utente davanti a nuove occasioni per interagire e creare feed.

Secondo quanto diffuso, la nuova funzionalità Feed è già disponibile sull’app di Character.AI e consente agli utenti di condividere contenuti di vario genere. Al fine di completare l’esperienza d’uso non manca una funzione denominata AvatarFX che consente di generare video con modelli personalizzabili. Modelli tramite cui l’utente può creare immagini sulla base delle conversazioni effettuate.

Alcune di queste funzioni, però, stanno facendo discutere a causa dei rischi che potrebbero nascondere. Non a caso, infatti, in Character.AI gli utenti condividono le conversazioni con i chatbot che, di conseguenza, finiscono nei feed pubblici. Nonostante Character.AI abbia fatto sapere di poter nascondere contenuti o di segnalare eventuali problematiche il dubbio sulla sicurezza rimane soprattutto per gli utenti più giovani.