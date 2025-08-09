Quando ho aperto per la prima volta la confezione del Boox Palma 2, ho avuto una sensazione strana. Dopo anni passati a testare e-reader di ogni forma e dimensione, mi trovavo davanti a qualcosa che sembrava sfidare tutte le convenzioni del settore. Un dispositivo che sta nel palmo della mano, letteralmente, e che promette di rivoluzionare il modo in cui leggiamo in mobilità. Ma la domanda che mi sono posto subito è stata: ne avevamo davvero bisogno?

Dopo tre settimane di utilizzo intensivo, la risposta è più complessa di quanto immaginassi. Il Boox Palma 2 non è semplicemente un e-reader miniaturizzato. È un esperimento riuscito che unisce la portabilità estrema di uno smartphone alla qualità di lettura di un Kindle, con in più tutta la versatilità di Android 13. Un prodotto che divide: o lo ami o non ne capisci il senso. Io, lo ammetto, appartengo alla prima categoria. Disponibile direttamente sulla pagina ufficiale di Amazon Italia.

Unboxing

L’esperienza di unboxing del Boox Palma 2 è minimalista ma curata. La confezione, compatta e sobria, riflette perfettamente la filosofia del prodotto: essenzialità senza rinunciare alla qualità. Aprendo la scatola bianca con il logo Onyx in rilievo, il primo elemento che cattura l’attenzione è proprio il dispositivo, adagiato in un alloggiamento di cartone riciclato.

Sotto il dispositivo, nascosti in compartimenti separati, troviamo gli accessori essenziali. Il cavo USB-C per la ricarica è di buona qualità, con una lunghezza di circa un metro che risulta pratica per l’uso quotidiano. La vera sorpresa è la custodia flip magnetica inclusa nella confezione, un accessorio che molti competitor vendono separatamente. Realizzata in materiale traslucido, la cover protegge efficacemente lo schermo e può fungere anche da supporto per la lettura su tavolo.

La documentazione inclusa è ridotta all’osso: un manuale rapido multilingue e la scheda di garanzia. Non c’è un alimentatore nella confezione, scelta ormai comune ma che potrebbe deludere chi si aspetta un’esperienza completa out-of-the-box. Durante l’unboxing, ho apprezzato particolarmente l’attenzione ai dettagli: ogni elemento è posizionato con cura, e non c’è plastica superflua. Il primo impatto tattile con il dispositivo è sorprendente: nonostante le dimensioni compatte, trasmette una sensazione di solidità che non ti aspetteresti da un prodotto così leggero. La texture posteriore, leggermente ruvida, offre un grip naturale che rende superflua la cover in molte situazioni.

Materiali, costruzione e design

Il Boox Palma 2 mantiene le dimensioni identiche al predecessore: 159 x 80 x 8 mm per 170 grammi. La costruzione in policarbonato potrebbe far storcere il naso ai puristi, ma dopo settimane di utilizzo intensivo posso confermare che la scelta del materiale è azzeccata. La plastica utilizzata non è cheap: ha una finitura opaca piacevole al tatto che resiste bene a graffi e impronte, anche se il modello bianco tende a macchiarsi più facilmente del nero.

L’assemblaggio è impeccabile. Non ci sono scricchiolii, giochi o punti deboli nella struttura. I tasti fisici laterali – volume, accensione con sensore di impronte digitali integrato e smart button programmabile – hanno un feedback tattile preciso e soddisfacente. Il click è deciso ma non rumoroso, perfetto per l’uso in ambienti silenziosi come biblioteche o mezzi pubblici.

Il design segue una filosofia minimalista che apprezzo particolarmente. Le cornici attorno al display E-Ink Carta 1200 potrebbero sembrare generose per gli standard smartphone del 2025, ma sono perfettamente calibrate per un e-reader: offrono spazio sufficiente per impugnare il dispositivo senza toccare accidentalmente lo schermo. Sul retro, la fotocamera da 16 MP sporge leggermente, ma non tanto da creare instabilità quando il dispositivo è appoggiato su una superficie piana. La griglia degli altoparlanti nella parte inferiore è ben integrata nel design, così come il vassoio per la microSD sul lato sinistro. Ogni elemento ha una sua ragion d’essere, senza fronzoli estetici inutili.

Specifiche tecniche

Caratteristica Specifica Display E-Ink Carta 1200, 6.13″, 824 x 1648 pixel, 300 PPI Processore Qualcomm Snapdragon 690 Octa-core RAM 6 GB LPDDR4X Storage 128 GB UFS 3.1 (espandibile via microSD) Sistema operativo Android 13 con interfaccia Boox personalizzata Batteria 3,950 mAh Connettività Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1 Audio Doppio microfono, doppio speaker stereo Fotocamera 16 MP posteriore con flash LED Porte USB-C con supporto OTG Dimensioni 159 x 80 x 8 mm Peso 170 grammi Illuminazione Frontale con temperatura colore regolabile Sicurezza Sensore impronte digitali Formati supportati PDF, EPUB, MOBI, AZW3, TXT, CBR, CBZ, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT, PPTX

Applicazione Neo Reader

Il cuore pulsante dell’esperienza di lettura sul Boox Palma 2 è Neo Reader, l’applicazione proprietaria che ho trovato sorprendentemente completa e raffinata. A differenza di molti lettori integrati che ho testato su altri e-reader, Neo Reader non è un semplice visualizzatore di testi, ma un vero e proprio centro di gestione della biblioteca digitale.

L’interfaccia è pulita e intuitiva, con una home che organizza automaticamente i libri per data di lettura, permettendomi di riprendere immediatamente dove avevo lasciato. La gestione della libreria supporta collezioni personalizzate, tag e metadati completi. Ho particolarmente apprezzato la funzione di sincronizzazione cloud che mantiene allineati progressi di lettura e annotazioni tra più dispositivi Boox.

Durante la lettura, le opzioni di personalizzazione sono praticamente infinite. Posso regolare non solo dimensione e tipo di font (con oltre 30 font preinstallati), ma anche spaziatura tra lettere, interlinea, margini e persino la giustificazione del testo. La modalità di lettura PDF è stata ottimizzata specificamente per lo schermo stretto: il ritaglio automatico dei margini funziona egregiamente, e la modalità “reflow” trasforma i PDF in testo fluido mantenendo una formattazione decente. Le gesture per il cambio pagina sono completamente personalizzabili: io ho configurato i tasti volume per scorrere avanti e indietro, mentre uso il tocco sullo schermo per accedere rapidamente alle note e alle evidenziazioni.

Prestazioni e autonomia

Il passaggio dal Snapdragon 662 al 690 potrebbe sembrare modesto sulla carta, ma nell’uso quotidiano la differenza si percepisce. L’apertura dei libri è istantanea, anche per PDF pesanti di oltre 100 MB. La navigazione nei menu è fluida, e il cambio tra applicazioni avviene senza lag percettibili, almeno finché ci si limita ad app ottimizzate per e-ink.

Durante i miei test, ho caricato contemporaneamente Kindle, Kobo, Google Play Books e Pocket. Passare da un’app all’altra richiede circa 2-3 secondi, un tempo ragionevole considerando la natura del display. La RAM da 6 GB permette di tenere in memoria diverse applicazioni senza dover ricaricare l’interfaccia ogni volta. Ho notato rallentamenti solo quando ho provato ad aprire app decisamente non ottimizzate come Instagram o Twitter, ma sinceramente non è questo l’uso previsto del dispositivo.

L’autonomia è il vero punto di forza. Con la mia routine di lettura – circa due ore al giorno, Wi-Fi sempre attivo, luminosità automatica – la batteria da 3,950 mAh mi ha portato tranquillamente a 12 giorni di utilizzo. Disattivando il Wi-Fi quando non necessario e limitandomi alla sola lettura offline, sono arrivato a sfiorare le tre settimane. La ricarica completa richiede circa due ore e mezza con un caricatore standard da 10W, mentre con un caricatore rapido i tempi scendono a poco meno di due ore. Non c’è ricarica wireless, ma francamente non ne ho sentito la mancanza.

Test pratici sul campo

Test di lettura prolungata

Ho sottoposto il Boox Palma 2 a una sessione di lettura continuativa di 4 ore, simulando un viaggio in treno. Il dispositivo si è comportato egregiamente: nessun affaticamento della mano grazie al peso contenuto, occhi riposati grazie allo schermo E-Ink Carta 1200. La batteria è scesa solo del 7%, un risultato eccellente.

Test multitasking

Ho aperto contemporaneamente Neo Reader con un PDF tecnico, Kindle con un romanzo, Pocket con articoli salvati e Spotify per la musica di sottofondo. Il sistema ha gestito tutto senza problemi evidenti, anche se il passaggio tra app richiedeva qualche secondo in più del normale. Il consumo di batteria è aumentato sensibilmente, ma siamo comunque nell’ordine di 5-6 giorni di autonomia.

Test scanner documenti

La fotocamera da 16 MP si è rivelata sorprendentemente utile. Ho scansionato 20 pagine di appunti scritti a mano: la qualità è più che sufficiente per l’OCR integrato, che ha riconosciuto correttamente circa l’85% del testo. Per documenti stampati, la percentuale sale al 95%. L’elaborazione richiede circa 5 secondi per pagina.

Test modalità notturna

La lettura al buio è confortevole grazie alla luce frontale con temperatura regolabile. Ho impostato una tonalità calda per le ore serali: dopo 2 ore di lettura prima di dormire, nessun fastidio agli occhi o difficoltà ad addormentarsi. Il sensore di luminosità automatico funziona bene, anche se preferisco la regolazione manuale per un controllo più preciso.

Test outdoor

Sotto la luce diretta del sole, il display e-ink dà il meglio di sé. Zero riflessi, contrasto perfetto, leggibilità impeccabile anche senza attivare la retroilluminazione. Ho letto per un’ora in spiaggia senza alcun problema, cosa impossibile con un tablet LCD tradizionale.

Funzionalità avanzate

Il Boox Palma 2 nasconde sotto il cofano una serie di funzionalità che vanno ben oltre la semplice lettura. La presenza di Android 13 con Play Store apre un mondo di possibilità che ho esplorato con curiosità durante queste settimane di test.

La funzione BOOXDrop è diventata indispensabile nel mio workflow quotidiano. Funziona come un AirDrop per Android: dal PC posso inviare documenti, articoli e libri semplicemente trascinandoli in una pagina web. La velocità di trasferimento sulla rete locale è ottima, circa 10 MB/s. Ho trasferito l’intera collezione di PDF tecnici (oltre 5 GB) in meno di 10 minuti.

L’intelligenza artificiale integrata, accessibile tramite lo smart button, offre riassunti di capitoli, traduzioni contestuali e risposte a domande sui contenuti che sto leggendo. Non è perfetta, ma per testi in inglese funziona sorprendentemente bene. La modalità split-screen permette di affiancare due applicazioni: utilissima quando devo confrontare documenti o prendere appunti mentre leggo. Il text-to-speech integrato supporta diverse lingue e, anche se la voce è robotica, fa il suo dovere per articoli e documenti. Per gli audiolibri, meglio affidarsi ad Audible o servizi simili.

Display e qualità di lettura

Il pannello E-Ink Carta 1200 da 6.13 pollici rappresenta il cuore tecnologico del Palma 2. Con una risoluzione di 824 x 1648 pixel e una densità di 300 PPI, offre una nitidezza del testo paragonabile alla carta stampata di alta qualità. I caratteri appaiono definiti e privi di scalettature anche ingrandendo molto il testo, un aspetto fondamentale per chi come me passa ore a leggere.

Il contrasto è stato migliorato rispetto alla generazione precedente. I neri sono più profondi e i bianchi più puliti, anche se ovviamente non possiamo aspettarci i livelli di un display OLED. La tecnologia Carta 1200 riduce significativamente il flickering durante il refresh delle pagine, rendendo l’esperienza di lettura più fluida e piacevole. Ho notato che il ghosting, quel fastidioso effetto fantasma delle pagine precedenti, è praticamente assente in modalità lettura standard.

L’illuminazione frontale merita una menzione speciale. Distribuita uniformemente su tutto il pannello, non presenta zone d’ombra o hotspot luminosi. La regolazione della temperatura colore va dal bianco freddo (6500K) all’ambra caldo (2000K), permettendo di adattare la lettura a qualsiasi condizione ambientale. Il sensore di luminosità ambientale funziona discretamente bene, anche se tendo a preferire il controllo manuale per una precisione maggiore. Una feature che ho apprezzato particolarmente è la modalità “dark mode” che inverte i colori per una lettura notturna ancora più confortevole.

Sistema operativo e software

L’implementazione di Android 13 sul Boox Palma 2 è un esempio di come adattare un sistema operativo pensato per schermi LCD alla tecnologia e-ink. L’interfaccia Boox personalizzata semplifica l’esperienza eliminando animazioni superflue e ottimizzando ogni transizione per ridurre il refresh dello schermo.

Il launcher proprietario organizza le app in categorie logiche: lettura, produttività, multimedia e strumenti. Ogni applicazione può avere un profilo di ottimizzazione personalizzato, salvato automaticamente dal sistema. Ho configurato Kindle in modalità “HD” per la massima qualità, mentre per Feedly uso la modalità “Fast” che privilegia la velocità di scorrimento. Il Google Play Store funziona perfettamente, anche se ovviamente non tutte le app sono ottimizzate per schermi e-ink.

L’E-Ink Center è il pannello di controllo rapido accessibile con uno swipe dal basso. Da qui posso regolare istantaneamente luminosità, modalità di refresh, volume e attivare funzioni come il refresh manuale dello schermo o la modalità aereo. Il sistema di gesture è completamente personalizzabile: ho configurato uno swipe da sinistra per tornare indietro, da destra per il menu contestuale e dal basso per l’E-Ink Center. La reattività è sorprendente per un display e-ink, con un lag praticamente impercettibile nelle operazioni base.

Modalità di refresh BSR

La tecnologia BOOX Super Refresh (BSR) è ciò che distingue i dispositivi Onyx dalla concorrenza. Non si tratta di un semplice overclock del processore, ma di un sistema intelligente che ottimizza dinamicamente il refresh dello schermo in base al contenuto visualizzato.

La modalità HD è pensata per la lettura statica: ogni cambio pagina è netto e preciso, senza artefatti. Il refresh completo avviene ogni 10 pagine per eliminare completamente ogni traccia di ghosting. È la modalità che uso per romanzi e saggi. La modalità Balanced aumenta leggermente la velocità sacrificando un minimo di qualità: ideale per navigare nei menu o consultare rapidamente documenti.

La modalità Fast privilegia la reattività: perfetta per navigazione web e app che richiedono scrolling frequente. Si notano leggeri artefatti, ma la fluidità compensa ampiamente. È la mia scelta per leggere articoli su Pocket o feed RSS. La modalità Ultrafast spinge il sistema al limite: ho visto video YouTube girare a frame rate accettabili, anche se l’esperienza rimane più una dimostrazione tecnica che un uso pratico. Il fatto che sia possibile è comunque impressionante per un display e-ink.

Connettività e trasferimento file

La gestione della connettività sul Boox Palma 2 è completa e ben implementata. Il Wi-Fi dual band garantisce connessioni stabili e veloci: sui 5 GHz ho misurato velocità di download fino a 150 Mbps, più che sufficienti per scaricare libri e sincronizzare librerie cloud.

Il Bluetooth 5.1 si è rivelato affidabile con tutti i dispositivi che ho testato. Le mie AirPods Pro si collegano istantaneamente e la qualità audio per audiolibri e podcast è eccellente. Ho provato anche una tastiera Bluetooth per prendere appunti: funziona, anche se il lag dello schermo rende l’esperienza non ottimale per scrittura intensiva.

La porta USB-C con supporto OTG apre scenari interessanti. Ho collegato chiavette USB, lettori di schede SD e persino un hub USB-C multiporta. Il sistema riconosce automaticamente i dispositivi e monta i volumi senza problemi. Ho trasferito l’intera mia libreria digitale (oltre 2000 libri) da un hard disk esterno in circa 15 minuti. La funzione BOOXDrop che ho già menzionato rimane però il metodo più comodo per trasferimenti wireless quotidiani. Basta che PC e Palma 2 siano sulla stessa rete: apro il browser, digito l’indirizzo IP mostrato sul dispositivo e posso trascinare file in entrambe le direzioni.

Confronto con la concorrenza

Posizionare il Boox Palma 2 nel panorama degli e-reader non è semplice, perché occupa una nicchia molto specifica. Rispetto a un Kindle Paperwhite (€140), il Palma 2 costa il doppio ma offre Android completo e un form factor unico. Il Kindle ha uno schermo più grande (6.8″) migliore per la lettura prolungata, ma non sta in tasca.

Il Kobo Clara 2E (€150) è impermeabile e ha un ottimo ecosistema, ma è limitato al suo store proprietario. Il Palma 2 può accedere a Kobo, Kindle, e qualsiasi altra piattaforma tramite app. È come avere tutti gli e-reader in uno. Rispetto al PocketBook Era (€200), altro e-reader compatto con schermo da 7″, il Palma 2 è più piccolo e portatile, ma il PocketBook ha uno schermo migliore per PDF e fumetti.

Il vero competitor potrebbe essere il Hisense A9 (€350), uno smartphone con schermo e-ink. Ma ha Android più vecchio, display di qualità inferiore e costa di più. Il Palma 2 non è un telefono, ma per chi cerca un dispositivo e-ink versatile è superiore. Guardando in casa Onyx, il Boox Leaf 2 (€200) costa meno e ha uno schermo da 7″, ma è meno portatile e non ha tutte le ottimizzazioni software del Palma 2. Per chi privilegia la portabilità estrema e la versatilità software, il Palma 2 non ha rivali diretti.

Pregi e difetti

Pregi

• Portabilità estrema: sta davvero in qualsiasi tasca

• Android 13 completo con Play Store

• Tecnologia BSR per refresh ottimizzato

• Autonomia eccellente (fino a 3 settimane)

• Display E-Ink Carta 1200 di alta qualità

• Sensore impronte digitali per sicurezza migliorata

• Supporto praticamente tutti i formati ebook

• BOOXDrop per trasferimenti wireless facili

• Custodia inclusa nella confezione

• Ottima dotazione di RAM e storage

Difetti

• Prezzo elevato (€299) per un e-reader

• Costruzione in plastica non premium

• Schermo piccolo per PDF e fumetti

• No impermeabilità certificata

• Sensore impronte poco preciso

• Modello bianco si macchia facilmente

• No SIM/eSIM per connettività autonoma

• Display Carta 1200 superato dai nuovi Carta 1300

• Speaker mono di qualità mediocre

• Manca supporto scrittura con pennino

Prezzo

Il Boox Palma 2 viene proposto a €299,99 sul sito ufficiale Boox e su Amazon. Un prezzo che lo posiziona nella fascia alta del mercato e-reader, territorio solitamente occupato da dispositivi con schermi più grandi o funzionalità aggiuntive come la scrittura con pennino.

Va detto che il prezzo è sceso rispetto ai €320 del modello precedente al lancio, e la presenza di Android 13, 128 GB di storage e il sensore di impronte giustificano parzialmente il premium richiesto. Inoltre, la custodia inclusa vale circa €20 se acquistata separatamente. Durante il Black Friday 2024 l’ho visto scendere brevemente a €249, prezzo che ritengo più equilibrato. Il modello precedente ora si trova stabilmente intorno ai €200-220, un’alternativa interessante per chi vuole risparmiare rinunciando a pochi miglioramenti incrementali. Il rapporto qualità-prezzo dipende molto dalle vostre esigenze: se cercate solo un e-reader, è oggettivamente caro. Se volete un dispositivo Android ultraportatile con schermo e-ink, non ha rivali.

Conclusioni

Dopo tre settimane intensive con il Boox Palma 2, posso dire che Onyx ha centrato l’obiettivo: creare l’e-reader più portatile possibile senza compromessi sulla qualità di lettura. Non è un dispositivo per tutti, ma per una nicchia specifica di utenti rappresenta la soluzione ideale.

È perfetto per chi legge in mobilità, sui mezzi pubblici, in pausa pranzo, in ogni momento morto della giornata. Per chi vuole accedere a più ecosistemi di lettura senza dover scegliere. Per chi apprezza la versatilità di Android in un formato che non distrae. Non è la scelta giusta per chi legge principalmente a casa, per chi preferisce schermi grandi per PDF e documenti tecnici, o per chi cerca il miglior rapporto qualità-prezzo. Il Palma 2 è un prodotto di nicchia che abbraccia la sua natura senza compromessi. E in questo, eccelle.

Design ed estetica

La prima cosa che ho notato è che Boox Palma 2 sembra proprio un telefono. Ha le sue belle cornici, sì, ma è compatto, solido e leggero: 159 x 80 x 8 mm per 170 grammi. Sta comodamente nella tasca dei jeans. Lo tengo spesso senza cover, perché ha una texture ruvida sul retro che dà grip e personalità. Ma volendo c’è anche la Flip Cover ufficiale, molto elegante. Io però preferisco la libertà nuda e cruda. C’è anche una fotocamera da 16 MP, non per Instagram, ma per scannerizzare documenti o pagine di libri. E funziona meglio del previsto.

I tasti fisici per cambiare pagina sono comodissimi. E il tasto smart laterale? Lo uso per il refresh veloce dello schermo quando serve. Tutto al posto giusto, senza fronzoli.

Lettura ovunque, anche con una mano sola

Il formato è l’arma segreta. Non è il solito e-reader largo e un po’ goffo. È stretto, maneggevole, veloce da estrarre. Lo uso a letto, in metro, in piedi, in fila. Il display è un E-Ink Carta 1200 da 6,13 pollici, 300 ppi, in bianco e nero. Nitido, chiaro, rilassante per gli occhi. Nessun riflesso, neanche sotto il sole. E di sera? C’è la luce frontale regolabile, da fredda a calda, con sensore ambientale automatico. Non ti acceca, non ti stanca. Il formato più stretto vuol dire pagine più corte, ma ci si abitua subito. E grazie ai tasti fisici o al touch, passare alla pagina successiva è immediato. Per me che leggo ovunque, è la forma perfetta per la lettura urbana. Lo infilo in tasca e via, senza pensarci due volte.

Sistema operativo

Qui arriva il bello: Boox Palma 2 ha Android 13, con tanto di Play Store. Ci trovi tutte le app di lettura: Kindle, Kobo, Google Libri, Feedly, Substack. Ma anche Pocket, browser, e-mail, PDF. Il lettore nativo Neo Reader è ottimo, supporta ogni formato e permette di regolare font, margini, interlinea, refresh e modalità di visualizzazione. Io ho anche provato a correggere documenti Word e leggere newsletter. E per chi ama seguire le notizie senza colori, ma senza affaticare gli occhi, è il massimo. L’unico limite? Niente SIM o eSIM, quindi in mobilità devi usare l’hotspot del telefono. Ma ci ho fatto l’abitudine in fretta.

BSR e modalità di refresh: niente ghosting

Sullo schermo E-Ink puoi scegliere diverse modalità di refresh, da HD a Ultrafast. Per leggere libri uso la modalità Regal, che elimina quasi del tutto l’effetto “fantasma” delle pagine precedenti. Quando navigo o uso app più dinamiche, passo a “Fast” o “Balanced”. Il compromesso è gestibile, e le prestazioni sono ottime per essere un e-reader. Sì, puoi anche usarlo per aprire YouTube. Ma fidati, non è per quello. È nato per leggere. E lo fa meglio di quasi tutti gli altri.

Audio, Bluetooth e lettura vocale

Boox Palma 2 ha Bluetooth 5.1 e supporta audiolibri e podcast. In viaggio, se vuoi staccare gli occhi dallo schermo, puoi collegare le cuffie e partire. Anche Audible funziona bene, così come il text-to-speech interno: non ha una voce meravigliosa, ma fa il suo. Lo speaker mono è un po’ debole, ma per notifiche, memo vocali o lettura automatica va bene.

Io però, lo ammetto, preferisco abbinarlo a un paio di cuffie o auricolari. E quando viaggio in treno, il Palma 2 diventa il mio jukebox a inchiostro elettronico.

Scanner, trasferimenti, backup: un piccolo computer di carta

La fotocamera da 16 MP può sembrare un di più, ma è utile. L’ho usata per scannerizzare appunti, documenti, scontrini. E con la porta USB‑C OTG, puoi anche attaccare chiavette per trasferire file. C’è BOOXDrop, una sorta di AirDrop per mandare libri e file da PC o smartphone via Wi-Fi. Per un e-reader, è pieno di strumenti intelligenti che tornano sempre utili.

Autonomia da e-reader vero

La batteria da 3.950 mAh regge alla grande. Con un’ora al giorno di lettura, più un po’ di news e podcast, faccio tranquillamente una settimana intera. Se leggi solo libri, puoi andare avanti anche dieci giorni. La ricarica è lenta (USB-C standard), circa un’ora e mezza, ma tanto non devi farla spesso. E in standby consuma pochissimo.

Prezzo e considerazioni finali

Boox Palma 2 costa 269 euro circa, non poco per un e-reader, ma ogni euro speso si sente. Non ha un display a colori, non ha SIM, e non è perfetto in tutto. Ma quello che fa, lo fa meglio degli altri: ti fa leggere ovunque, in qualunque momento, senza distrazioni, senza peso, senza scuse. Da quando ce l’ho, non sono più uscito di casa senza. E sinceramente, non so se tornerò più indietro. Gli e-reader da tasca dovrebbero diventare la regola, non l’eccezione. Disponibile direttamente sulla pagina ufficiale di Amazon Italia.