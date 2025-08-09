Honor Play 70 Plus: ottima potenza a basso costo

Il nuovo Honor Play 70 Plus ha debuttato ufficialmente in Cina, rivolgendosi a chi cerca uno smartphone affidabile nella fascia medio-bassa. Il dispositivo eredita la filosofia del suo predecessore ma introduce miglioramenti sostanziali. La vera protagonista è l’enorme batteria da 7.000 mAh, pensata per offrire fino a due giorni di autonomia. Supporta la ricarica rapida a 45 W e può persino caricare altri dispositivi, grazie alla ricarica inversa cablata.

Honor Play 70 Plus: design ampio, software moderno e funzioni intelligenti

L’autonomia, però, non è l’unico punto forte. Honor ha sviluppato una struttura solida e resistente, ideale per un utilizzo quotidiano senza troppe preoccupazioni. Il corpo del telefono è certificato IP65 contro polvere e schizzi, ed è costruito con materiali che garantiscono resistenza alle cadute, supportata da una struttura interna “Tai Chi” pensata per assorbire gli urti. Il pannello posteriore presenta angoli rinforzati, mentre il touchscreen risponde perfettamente anche con le mani bagnate, dettaglio non scontato nella categoria.

Lo schermo è un LCD da 6,77 pollici con risoluzione HD+. E refresh rate a 120Hz, che assicura una buona fluidità durante l’uso. Il comparto fotografico è minimalista, ma funzionale. Un singolo sensore da 50 megapixel supportato da algoritmi di intelligenza artificiale, utili per la rimozione automatica di oggetti indesiderati. Ed anche il miglioramento dello sguardo nei ritratti. Il lettore di impronte è posizionato lateralmente. Mentre un tasto AI dedicato consente di avviare funzioni rapide personalizzate.

Honor ha scelto il chipset Snapdragon 6s Gen 3, che garantisce prestazioni adeguate per la fascia di prezzo. Lo smartphone è venduto con MagicOS 9.0, basato su Android 15, e integra anche NFC e doppi speaker stereo. In Cina sarà disponibile dall’8 agosto, con tre configurazioni: la più economica parte da 1.199 yuan (circa 144 euro). I modelli superiori arrivano fino a 12 GB di RAM e 512 GB di memoria. Secondo alcune indiscrezioni, il Play 70 Plus potrebbe arrivare in Europa sotto i nomi di Honor 400 Smart o Honor X7d, con lo stesso hardware ma branding diverso.