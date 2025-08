AI: ecco gli strumenti migliori per creare video

L’introduzione dell’intelligenza artificiale in diversi strumenti tech oggi messi a disposizione consente a chiunque di portare a termine progetti di diverse tipologie anche senza essere in possesso di determinate conoscenze. Pensiamo alle competenze che fino a qualche anno fa era necessario possedere per poter creare video nel migliore dei modi. Oggi però tutto diventa più semplice ricorrendo all’AI e, dunque, usufruendo degli strumenti di cui vantano numerose piattaforme progettate appositamente.

Se anche voi siete curiosi di conoscere le migliori soluzioni sviluppate dalle aziende per creare video, non preoccupatevi perché oggi scopriamo maggiori dettagli proprio in merito a questo ambito. Di seguito alcune delle migliori piattaforme che è possibile utilizzare per diventare dei veri e propri videomaker.

AI: migliori piattaforme per poter creare video

Non semplici app per creare video da condividere sui social, ma piattaforme progettate e sviluppate con l’obiettivo di creare contenuti perfetti e adatte anche per essere utilizzati da professionisti del settore. Se anche voi avete sempre desiderato creare video unici per attirare l’attenzione dell’intero web, ma non solo, non potete non conoscere queste piattaforme di cui stiamo per parlare.

Tra le principali, dunque, citiamo soluzioni come Veo 3 di Google. Se non ne avete mai sentito parlare non preoccupatevi, questo è il momento perfetto per conoscere tutti i dettagli. Oltre a Veo 3, OpenAI mette a disposizione degli utenti la piattaforma Sora tramite il quale è possibile creare video a partire da input testuali.

Se siete in cerca di soluzioni più semplici da utilizzare, anche il classico Canva può essere una valida alternativa. Oltre alla semplice modifica delle foto, infatti, questa piattaforma consente di trasformarle in brevi clip mediante l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Per concludere, citiamo anche alternative come HeyGen, che consente all’utente di poter realizzare filmati fornendo prompt, Synthesia che può essere utilizzato per creare avatar, e Midjourney. Quest’ultima, piattaforma conosciuta per creare immagini ma che consente anche di generare video.