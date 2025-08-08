Google va oltre i limiti, uragani previsti in anticipo grazie all’AI

Le previsioni meteorologiche stanno per fare un salto di qualità mai visto prima, e il merito va all’intelligenza artificiale sviluppata da Google. Il gigante della tecnologia ha messo a punto un nuovo sistema AI in grado di prevedere con maggiore accuratezza e anticipo la formazione e il percorso degli uragani, sfidando i limiti degli attuali modelli meteorologici.

Si tratta di un’evoluzione concreta nell’ambito del machine learning applicato alla meteorologia, dove anche poche ore di anticipo possono fare la differenza tra la preparazione e la catastrofe. Grazie a potenti modelli di deep learning e all’elaborazione di dati climatici, l’algoritmo di Google è capace di simulare la traiettoria, l’intensità e le aree di impatto potenziale di cicloni tropicali con una precisione sorprendente.

Previsioni degli uragani più rapide, più affidabili e meno costose con l’AI di Google

Il sistema AI di Google è stato allenato su decenni di dati meteorologici storici, immagini satellitari e misurazioni in tempo reale. Rispetto ai modelli tradizionali basati su equazioni fisiche complesse, questa nuova tecnologia elabora le informazioni in pochi minuti anziché ore. Ciò consente di aggiornare le previsioni più frequentemente e con maggiore precisione. Un altro vantaggio è che il sistema richiede meno potenza di calcolo, rendendo possibile l’utilizzo anche in contesti a risorse limitate. Ad esempio, nei Paesi in via di sviluppo dove gli uragani sono spesso una minaccia costante. L’obiettivo non è sostituire i meteorologi, ma potenziarne le capacità di analisi e risposta.

Secondo i primi test pubblici, l’AI di Google riesce già a prevedere la formazione di tempeste tropicali con un anticipo superiore a 6-7 giorni, un traguardo impensabile fino a pochi anni fa. In futuro, si punta a estendere la capacità anche ad altri fenomeni meteorologici estremi come ondate di calore, inondazioni e incendi. Con l’aggravarsi della crisi climatica, eventi meteorologici intensi e violenti sono destinati ad aumentare. L’uso dell’intelligenza artificiale potrebbe diventare un’ottima alleata per salvare vite quando questi eventi violenti si trasformano in tragedie. Google lo sa, e con questo progetto dimostra che l’AI, se usata con criterio, può diventare un potente strumento di prevenzione.