Samsung Bespoke AI One Body: lavatrice e asciugatrice 2 in 1

Possiamo dare il via ad una nuova era per la lavanderia domestica con Bespoke AI One Body di Samsung. L’azienda continua a spingere sul fronte dell’innovazione domestica con il lancio della Bespoke AI One Body, un elettrodomestico 2-in-1 che integra lavatrice e asciugatrice in un unico prodotto compatto e dotato di intelligenza artificiale. Il nuovo dispositivo non è solo una soluzione salvaspazio. Promette anche di semplificare radicalmente la gestione del bucato, riducendo tempi, consumi e sprechi.

Il cuore tecnologico di questo 2 in 1 è rappresentato dalla piattaforma AI Wash & Dry, che analizza in tempo reale il peso del carico, il tipo di tessuto e il livello di sporco. In base a questi parametri, la macchina ottimizza automaticamente il ciclo di lavaggio e quello di asciugatura, selezionando tempi, temperatura e modalità più efficienti. Un solo ciclo, zero pensieri che renderanno il momento del lavaggio più pratico e intelligente.

Bespoke AI One Body, la nuova 2 in 1 di Samsung che unisce perfettamente lavaggio e asciugatura

Oltre a questo, permette anche di risparmiare spazio – ideale per chi vive in appartamenti piccoli o ha ambienti ridotti. La One Body si distingue, inoltre, per la sua connettività. Grazie all’app SmartThings, l’utente può programmare, monitorare e ricevere notifiche direttamente sullo smartphone, oppure usare comandi vocali tramite gli appositi assistenti digitali. Altro aspetto non trascurabile è l’efficienza energetica. La funzione AI Energy Mode consente una riduzione del consumo fino al 40%, senza compromettere le prestazioni. Insomma, Samsung ha pensato proprio a tutto e ha racchiuso ogni dettaglio in un design elegante, coerente con la filosofia Bespoke, che punta alla personalizzazione estetica degli elettrodomestici.

Questa lavatrice-asciugatrice smart rappresenta la visione del futuro secondo Samsung. Dunque, una casa intelligente, efficiente e sempre più sostenibile. E mentre il settore degli elettrodomestici si orienta verso soluzioni integrate e più connesse, la Bespoke AI One Body sembra già pronta per prendersi il suo posto sul podio e al centro delle smart home.