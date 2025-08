Oppo K13, svelata la data d’uscita della nuova serie

Si parla da diverso tempo in rete dall’arrivo ufficiale sul mercato di una nuova serie di smartphone a marchio Oppo. Ci stiamo riferendo alla nuova serie denominata Oppo K13 Turbo. Quest’ultima dovrebbe essere composta da almeno due modelli, noti rispettivamente con il nome di Oppo K13 Turbo e Oppo K13 Turbo Pro. Fino ad ora non si conosceva ancora la data del debutto ufficiale. Ora, però, l’azienda ha da poco confermato quando sarà annunciata.

Oppo K13 Turbo, la nuova serie di Oppo sarà annunciata il prossimo 11 agosto

Il produttore tech Oppo ha da poco confermato la data della presentazione ufficiale della sua prossima serie di smartphone di punta. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla prossima serie denominata Oppo K13 Turbo. L’azienda, in particolare, ha pubblicato in queste ore alcune immagini teaser ufficiali. Secondo queste immagini, l’azienda annuncerà questa serie durante un evento che si terrà ufficialmente il prossimo 11 agosto 2025.

Oltre a questo, tramite i nuovi teaser l’azienda ha anche confermato il design di questi device e le colorazioni ufficiali. Secondo quanto riportato, i nuovi smartphone dell’azienda saranno resi disponibili in diverse colorazioni. Il modello Oppo K13 Turbo sarà disponibile nelle colorazioni Purple Phantom, Midnight Maverick e White Knight. Per quanto riguarda il modello più prestante, ovvero il prossimo Oppo K13 Turbo Pro, invece, sarà disponibile nelle colorazioni Silver Knight, Purple Phantom e Midnight Maverick.

L’azienda non ha rivelato ulteriori informazioni. Tuttavia, in queste ultime settimane erano già emersi rumors e indiscrezioni. Secondo queste ultime, in particolare, il modello Oppo K13 Turbo sarà alimentato da uno dei processori di casa MediaTek, ovvero il soc MediaTek Dimensity 8450 . Il modello più prestante, Oppo K13 Turbo Pro, invece, sarà alimentato dal processore top di gamma di Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 8s Gen 4. Rimaniamo dunque in attesa del debutto ufficiale previsto per l’11 agosto 2025.