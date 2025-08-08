ApprofondimentiGamingNews

Darksiders 4: arriva finalmente la conferma ufficiale

È arrivata la conferma ufficiale per l'arrivo del nuovo Darksiders 4. Al momento però manca ancora la data di rilascio. Ecco cosa sappiamo.

scritto da Margareth Galletta
Darksiders 4

Dopo mesi di attesa, è arrivata finalmente una prima conferma riguardo Darksiders 4. In occasione del Digital Showcase 2025, THQ Nordic ha confermando ufficialmente lo sviluppo del nuovo capitolo della celebre saga action-fantasy. Il titolo è atteso su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Ma al momento non è stata annunciata una data di lancio né la presenza di un’eventuale versione per Switch 2. Anche se il trailer di annuncio risulta piuttosto criptico e privo di sequenze di gioco dettagliate, lascia comunque intravedere una delle novità più rilevanti introdotte nel franchise. Ovvero, per la prima volta in assoluto, i Quattro Cavalieri dell’Apocalisse saranno giocabili in cooperativa online. Una svolta che potrebbe ridefinire la struttura stessa del gioco, e che viene confermata anche dalla scheda ufficiale comparsa su Steam.

Novità attese per il nuovo Darksiders 4

Nel video, i protagonisti iconici della saga si mostrano fianco a fianco, pronti a combattere le orde del Caos. Ciascuno impugna armi distintive e adotta stili di combattimento peculiari. Secondo le prime informazioni condivise, i giocatori potranno selezionare il proprio Cavaliere preferito e personalizzarne l’evoluzione attraverso skill tree dedicati, ampliando così le possibilità di approccio sia in solitaria che in compagnia.

L’universo apocalittico di Darksiders 4 si preannuncia ancora più vasto e denso di contenuti, con reami interconnessi ricchi di segreti, nemici colossali e boss nascosti. L’obiettivo dichiarato è portare a compimento la grande profezia iniziata nel lontano 2010. E chiudendo, forse in modo definitivo, il conflitto millenario tra il Cielo e l’Inferno. Un compito non da poco per Gunfire Games, che dovrà coniugare il ritmo serrato del combat system con una narrazione matura e coinvolgente. Il progetto, infatti, è nuovamente nelle mani di Gunfire Games. Il team che ha già dato prova di grande padronanza del franchise e che ha ereditato il testimone dopo la chiusura di Vigil Games, lo studio originario. Non resta dunque che attendere le prossime dichiarazioni riguardo tale novità per il settore gaming.

