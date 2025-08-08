Apple, Tim Cook avvisa gli utenti: sta per arrivare qualcosa di incredibile

Non è un mistero che attualmente la grande attesa degli utenti che gravita intorno alla presentazione prossima degli iPhone 17 stia aumentando sempre di più. Effettivamente c’è tantissimo fervore in giro per quelli che dovrebbero essere dei dispositivi finalmente modificati almeno dal punto di vista del design esteriore. Nel frattempo ad aumentare l’hype ci ha pensato il CEO Tim Cook è proprio durante le ultime ore non ha perso occasione per lanciare un messaggio a sorpresa. Con chiaro riferimento ai prossimi smartphone infatti, la sua dichiarazione è stata la seguente: “Mai provato così tanto entusiasmo ed energia come in questo momento. Sta per arrivare qualcosa di incredibile“.

Le dichiarazioni, riportate da Mark Gurman di Bloomberg, si distanziano dai toni istituzionali abituali. Cook ha affermato di non aver mai provato così tanta energia ed entusiasmo come in questo momento della sua carriera. Parole forti, pronunciate da chi ha vissuto in prima persona il lancio di iPhone, iPad, Apple Watch e AirPods.

Alla guida dell’azienda dal 2011, Cook ha da poco superato Steve Jobs come CEO più longevo nella storia di Apple. Sentirlo affermare che la pipeline attuale supera ogni esperienza passata ha inevitabilmente acceso la curiosità all’interno e all’esterno dell’azienda. “Alcune cose le vedrete presto, altre arriveranno più avanti”, ha aggiunto, senza entrare nei dettagli, ma lasciando intendere che il futuro prossimo di Apple sarà tutt’altro che ordinario.

Dall’hardware alla casa: tra certezze e nuove scommesse

Oltre ai consueti aggiornamenti per iPhone, Mac e iPad, le ipotesi si moltiplicano. Tra queste, un nuovo dispositivo per la smart home e l’atteso debutto degli Apple Glasses, gli occhiali intelligenti che potrebbero rappresentare il prossimo passo dell’informatica indossabile.

È possibile che questo mix di prodotti consolidati e idee innovative sia alla base dell’ottimismo espresso dal CEO. In un momento in cui Apple è sotto pressione per il ritardo accumulato nel campo dell’AI, puntare tutto sull’eccellenza hardware potrebbe servire a riequilibrare la narrazione, riportando l’attenzione su ciò che l’azienda ha sempre fatto meglio: creare dispositivi iconici, in grado di ridefinire il mercato.