Honor 200 è un AFFARE con quest’offerta: il prezzo CROLLA su Amazon

La spesa è decisamente ridotta su Amazon per l’acquisto di Honor 200, uno smartphone che appartiene alla fascia media, entro i 400 euro di spesa, ma che allo stesso tempo raccoglie nella scheda tecnica interessanti prestazioni e componenti di alto livello. Con la promozione di questi giorni il risparmio è decisamente assicurato, ma mai a discapito delle performance generali.

Osservando la scheda tecnica la prima cosa che notiamo è chiaramente un display di ottima qualità, trattasi di un pannello da 6,7 pollici di diagonale, tecnologia OLED con 436 ppi e risoluzione di 1200 x 2664 pixel, passando anche per un refresh rate di 120Hz ed anche 16 milioni di colori. Il processore non si discosta troppo dalla fascia di prezzo di posizionamento, essendo comunque un Qualcomm Snapdragon 7 Gen3, octa-core con frequenza di clock a 2,63GHz, ed anche GPU Adreno 720, senza comunque dimenticarsi di 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (non espandibile con microSD).

Il comparto fotografico è altrettanto di livello, se considerate che nella parte posteriore si possono trovare 3 sensori: due da 50 megapixel, principale ed ultragrandangolare, per poi terminare con un ultimo sensore da 12 megapixel. Spostando l’attenzione anteriormente, invece, ecco arrivare la fotocamera frontale da 50 megapixel con apertura F2.1

Honor 200, prezzo affare per lo smartphone su Amazon

L’acquisto di questo smartphone non richiede un versamento troppo elevato, se considerate comunque che a tutti gli effetti il consumatore può spendere circa 319 euro per il suo acquisto definitivo, con consegna gratuita a domicilio ed assolutamente garanzia legale della durata di 24 mesi. Premete questo link per effettuare l’ordine.

La batteria è un componente da 5200mAh, quantitativo più che sufficiente per riuscire a godere di una buona esperienza generale, senza dover vivere con l’ansia da ricarica.