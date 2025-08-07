Samsung

Samsung ha confermato l’arrivo della nuova serie Galaxy Tab S11 entro la fine del 2025. L’azienda non ha ancora comunicato una data esatta, ma secondo le indiscrezioni il lancio dovrebbe avvenire tra settembre e ottobre. Nel frattempo, sono emersi nuovi dettagli sui modelli Galaxy Tab S11, S11 Ultra e Tab S10 Lite 5G, inclusi colori e configurazioni di memoria.

Tre tablet per coprire tutte le fasce di mercato

La strategia di Samsung per il segmento tablet nel 2025 appare articolata e orientata a coprire l’intero spettro dell’offerta. I modelli Galaxy Tab S11 e Galaxy Tab S11 Ultra si posizionano nella fascia alta, mentre il Galaxy Tab S10 Lite 5G è pensato per chi cerca una soluzione più economica ma aggiornata. Tutti i dispositivi arriveranno con One UI 8 basata su Android 16. Il Galaxy Tab S11 sarà dotato di 12 GB di RAM, una dotazione che punta a garantire prestazioni elevate per applicazioni professionali e multimediali. Le opzioni di storage previste sono tre: 128, 256 e 512 GB. Sul piano estetico, il dispositivo sarà disponibile in due colorazioni sobrie: grigio e argento. Come per i predecessori, è previsto il supporto alla S Pen e a tastiere esterne, per un utilizzo ibrido tablet/laptop.

Il modello Galaxy Tab S11 Ultra si posizionerà come top di gamma. Anche in questo caso la RAM sarà da 12 GB, ma le configurazioni di memoria interna saranno due: 256 o 512 GB. Il comparto hardware dovrebbe essere guidato dal nuovo MediaTek Dimensity 9400 Plus, un SoC di punta che promette prestazioni elevate e ottimizzazione energetica. A supporto ci sarà una batteria da 11.600 mAh con ricarica rapida a 45W, confermando l’attenzione di Samsung all’autonomia anche sui modelli premium.

Il Galaxy Tab S10 Lite 5G rappresenta la proposta più accessibile del trio. Sarà venduto in una sola variante da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, e avrà una batteria da 8.000 mAh con supporto alla ricarica a 45W. Sul fronte hardware, Samsung dovrebbe utilizzare il chip Exynos 1380, sviluppato internamente. Il tablet sarà disponibile in tre colorazioni: grigio, argento e un più vivace rosso corallo, pensato per un pubblico giovane o per chi cerca un design più distintivo. Tutti i nuovi tablet saranno lanciati con One UI 8 basata su Android 16, offrendo agli utenti un’esperienza d’uso coerente e aggiornata. La compatibilità con accessori come S Pen e tastiere magnetiche punta a rendere i nuovi Galaxy Tab versatili per diverse esigenze: produttività, studio, intrattenimento e gaming. Anche l’integrazione nell’ecosistema Galaxy sarà un elemento centrale della strategia.