Mobvoi TicNote: il registratore AI che batte Plaud Note e trascrive con GPT-5 – Recensione

Dopo settimane di utilizzo intensivo del Mobvoi TicNote, posso finalmente condividere la mia esperienza con questo dispositivo che promette di ridefinire il concetto stesso di registratore vocale. In un’epoca dove l’intelligenza artificiale sta trasformando ogni aspetto della nostra vita lavorativa, Mobvoi ha deciso di applicare questa tecnologia a uno strumento apparentemente semplice ma fondamentale: la registrazione audio.

Il TicNote non è il solito registratore digitale che conosciamo. È un assistente personale tascabile che registra, trascrive, traduce e analizza conversazioni, riunioni e telefonate grazie all’integrazione con modelli AI avanzati come GPT-4o e DeepSeek-R1. Durante il mio periodo di prova, ho utilizzato questo dispositivo in ogni situazione immaginabile: dalle riunioni di lavoro alle interviste, dalle lezioni universitarie alle chiamate telefoniche importanti, persino durante visite mediche dove non volevo perdere nessun dettaglio.

La prima cosa che mi ha colpito è stata la sua dimensione incredibilmente compatta. Con le sue dimensioni di 86x55x3 mm, il TicNote è letteralmente grande quanto una carta di credito, ma racchiude al suo interno una tecnologia che avrebbe richiesto un computer intero solo pochi anni fa. Il dispositivo si presenta in una confezione elegante che include una custodia in similpelle con supporto MagSafe, permettendo di agganciarlo magneticamente al retro dello smartphone.

Ma la vera magia avviene quando si inizia a utilizzare il dispositivo insieme all’app dedicata. Il Shadow, l’agente AI integrato, non si limita a trascrivere ciò che registriamo, ma lo analizza, lo organizza, crea mappe mentali, riassunti e persino suggerisce azioni da intraprendere basandosi sul contenuto delle registrazioni. È come avere un assistente personale che prende appunti per noi, li riordina e ce li presenta in forma perfettamente organizzata.

Durante il mio test, ho registrato oltre 50 ore di audio in diverse lingue, includendo italiano, inglese, francese e persino alcune conversazioni in dialetto. I risultati sono stati sorprendenti nella maggior parte dei casi, anche se non privi di qualche limite che analizzeremo nel dettaglio. L’aspetto più interessante è come il TicNote riesca a distinguere tra diversi interlocutori, creando trascrizioni separate per ogni speaker e mantenendo il contesto della conversazione.

Attualmente è disponibile direttamente sulla pagina ufficiale di Amazon Italia.

Unboxing

L’esperienza di unboxing del Mobvoi TicNote trasmette immediatamente la sensazione di avere tra le mani un prodotto premium. La confezione esterna, realizzata in cartone rigido di alta qualità con finitura opaca, presenta il dispositivo attraverso un’illustrazione minimalista che ne evidenzia le dimensioni compatte. Rimuovendo il coperchio superiore, mi sono trovato davanti a una presentazione curata nei minimi dettagli.

Il TicNote è posizionato al centro della scatola, protetto da un inserto in schiuma sagomata che lo mantiene perfettamente in posizione. La prima impressione è stata di incredulità per le dimensioni ridottissime del dispositivo. Sollevando il primo strato, ho trovato la custodia in similpelle magnetica, disponibile in diverse colorazioni (il mio campione era nella variante nera classica). La custodia non è un semplice accessorio, ma parte integrante dell’esperienza d’uso, con il suo sistema di aggancio magnetico compatibile con MagSafe per iPhone e con qualsiasi superficie metallica.

Sotto la custodia, in un compartimento separato, ho trovato gli accessori inclusi nella confezione. Il primo è il cavo di ricarica magnetico proprietario, necessario data l’estrema sottigliezza del dispositivo che non permetterebbe l’inserimento di una porta USB-C standard. Il cavo ha una lunghezza di circa un metro, sufficiente per un utilizzo comodo sia da scrivania che in mobilità. Ho apprezzato particolarmente il meccanismo di aggancio magnetico che si allinea automaticamente con i pin di ricarica sul retro del TicNote.

Per chi non possiede un iPhone con MagSafe o una cover magnetica per Android, Mobvoi ha incluso un disco adesivo magnetico che può essere applicato sul retro dello smartphone o della cover. Durante i miei test, questo accessorio si è rivelato fondamentale per mantenere il TicNote sempre a portata di mano. L’adesivo è di buona qualità e, una volta applicato correttamente, garantisce una tenuta sicura senza rischio di distaccamenti accidentali.

La documentazione inclusa comprende una guida rapida multilingue che illustra in modo chiaro e conciso le operazioni base: accensione, associazione con lo smartphone, avvio della registrazione e cambio modalità. Ho trovato particolarmente utile la sezione dedicata al posizionamento ottimale del dispositivo per le diverse situazioni d’uso. Completa la dotazione un foglietto con le informazioni sulla garanzia e un codice QR per scaricare rapidamente l’app TicNote disponibile sia per iOS che per Android.

Materiali, costruzione e design

La qualità costruttiva del Mobvoi TicNote è eccezionale per un dispositivo di queste dimensioni. Il corpo principale è realizzato in alluminio aeronautico con finitura anodizzata che conferisce una sensazione premium al tatto e garantisce durabilità nel tempo. Durante le settimane di test, nonostante l’uso intensivo e qualche caduta accidentale, la superficie non ha mostrato segni di usura o graffi visibili.

Il pannello frontale presenta un design minimalista ma funzionale. Il piccolo display OLED monocromatico è perfettamente leggibile anche in condizioni di forte illuminazione e mostra le informazioni essenziali: stato della connessione Bluetooth, livello batteria, modalità di registrazione attiva e durata della registrazione in corso. I pixel sono nitidi e il contrasto elevato facilita la lettura rapida delle informazioni anche con una semplice occhiata.

I due pulsanti fisici presenti sul dispositivo offrono un feedback tattile preciso e sono posizionati in modo da essere facilmente individuabili anche senza guardare. Il pulsante principale di accensione/registrazione ha una texture leggermente diversa che lo rende immediatamente riconoscibile al tatto. L’interruttore per il cambio modalità ha una corsa ben definita che elimina ogni possibilità di attivazioni accidentali.

La custodia in similpelle merita una menzione particolare. Non si tratta di un semplice accessorio protettivo, ma di un elemento che migliora significativamente l’esperienza d’uso. Il materiale utilizzato ha una texture piacevole che ricorda la vera pelle, con cuciture precise che dimostrano attenzione ai dettagli. Il sistema di chiusura magnetica è calibrato perfettamente: abbastanza forte da mantenere il dispositivo sicuro, ma non tanto da rendere difficile l’estrazione quando necessario.

L’integrazione del supporto magnetico MagSafe nella custodia è geniale. Durante i test ho potuto agganciare il TicNote al mio iPhone 15 Pro senza problemi, e la forza magnetica è sufficiente per mantenerlo in posizione anche durante movimenti bruschi. Per gli smartphone Android, ho testato l’aggancio con diverse cover magnetiche di terze parti, ottenendo risultati altrettanto soddisfacenti. La possibilità di avere sempre il registratore a portata di mano, letteralmente attaccato al telefono, cambia completamente il modo di utilizzare questo tipo di dispositivo.

Un dettaglio che ho particolarmente apprezzato è la disposizione dei tre microfoni MEMS integrati, posizionati strategicamente per garantire una cattura audio omnidirezionale. Le piccole griglie che li proteggono sono realizzate con precisione millimetrica e non mostrano segni di accumulo di polvere anche dopo settimane di utilizzo in ambienti diversi.

Specifiche tecniche

Caratteristica Specifica Dimensioni 86 x 55 x 3 mm Peso 71g (senza custodia) / 89g (con custodia) Display OLED monocromatico Microfoni 3x MEMS con riduzione del rumore Memoria interna 64 GB Formato registrazione WAV (1536 kbps) Batteria 470 mAh Autonomia registrazione 25 ore continue Autonomia standby 20 giorni Tempo di ricarica 1,5 ore Connettività Bluetooth 5.0, Wi-Fi 2.4 GHz Lingue supportate 100+ AI integrata Shadow (GPT-5, GPT-4o, GPT-4o-mini, DeepSeek-R1) App companion TicNote (iOS/Android) Capacità registrazione Circa 434 ore di audio Portata microfoni Fino a 10 metri Modalità registrazione Ambientale / Telefonate

Applicazione

L’app TicNote rappresenta il cuore pulsante dell’ecosistema Mobvoi e trasforma un semplice registratore in un potente strumento di produttività. Disponibile gratuitamente su App Store e Google Play, l’applicazione ha un’interfaccia pulita e intuitiva che ho trovato immediatamente familiare. Il processo di configurazione iniziale è stato sorprendentemente rapido: dopo aver creato un account Mobvoi, l’app ha riconosciuto automaticamente il TicNote acceso nelle vicinanze.

La schermata principale dell’app mostra un elenco cronologico di tutte le registrazioni, con anteprime che includono data, ora, durata e un’icona che indica se il file è stato già trascritto o meno. Ho apprezzato particolarmente la possibilità di organizzare le registrazioni in progetti personalizzati, funzione che si è rivelata fondamentale per mantenere ordine tra le decine di file audio accumulati durante il test. Ogni progetto può avere un colore e un’icona distintivi, facilitando l’identificazione visiva immediata.

L’interfaccia di riproduzione audio è completa e ben progettata. Oltre ai controlli standard, offre la possibilità di regolare la velocità di riproduzione da 0.5x a 2x, funzione utilissima per riascoltare rapidamente lunghe registrazioni. La timeline mostra visivamente i picchi audio e permette di saltare rapidamente alle parti con maggiore attività vocale. Durante la riproduzione, il testo trascritto si sincronizza automaticamente con l’audio, evidenziando le parole mentre vengono pronunciate.

La sezione di trascrizione è dove l’app mostra il suo vero potenziale. Il testo viene presentato in modo chiaro, con identificazione automatica degli speaker attraverso colori diversi. Ho testato questa funzione in riunioni con fino a sei partecipanti e il sistema è riuscito a distinguere correttamente le voci nella maggior parte dei casi. La trascrizione può essere modificata manualmente, e l’app mantiene traccia di tutte le modifiche apportate, permettendo di tornare alla versione originale se necessario.

Le funzioni di esportazione sono particolarmente complete. È possibile esportare le trascrizioni in formato TXT, DOCX o PDF, con opzioni per includere o escludere timestamp, identificazione degli speaker e formattazione. Per l’audio, oltre al formato WAV originale, l’app permette la conversione in MP3 con diversi livelli di compressione. Ho trovato molto utile la possibilità di condividere direttamente i file attraverso le app di messaggistica o cloud storage integrate nel sistema operativo.

L’integrazione con l’AI Shadow avviene attraverso un menu dedicato accessibile da ogni registrazione. Qui si trovano opzioni per generare riassunti, mappe mentali, traduzioni e analisi approfondite. Ogni operazione consuma un certo numero di crediti, chiaramente indicato prima dell’esecuzione. L’app mantiene uno storico di tutte le elaborazioni AI effettuate, permettendo di accedervi rapidamente senza dover rigenerare i contenuti.

Prestazioni e autonomia

Le prestazioni del Mobvoi TicNote hanno superato le mie aspettative iniziali, soprattutto considerando le dimensioni estremamente contenute del dispositivo. La qualità audio delle registrazioni è eccellente, con una chiarezza che rivaleggia con registratori professionali di dimensioni ben maggiori. Il formato WAV non compresso a 1536 kbps garantisce una fedeltà sonora che cattura ogni sfumatura della voce, dalle pause alle inflessioni più sottili.

Durante i test in ambienti rumorosi, come caffetterie affollate o stazioni ferroviarie, il sistema di riduzione del rumore ha dimostrato la sua efficacia. I tre microfoni MEMS lavorano in sinergia per isolare la voce principale dal rumore di fondo, producendo registrazioni sorprendentemente pulite anche in condizioni difficili. Ho confrontato le registrazioni del TicNote con quelle del mio iPhone 15 Pro e, nella maggior parte dei casi, il dispositivo Mobvoi ha prodotto risultati superiori in termini di chiarezza vocale.

L’autonomia è uno dei punti di forza del dispositivo. La batteria da 470 mAh ha mantenuto le promesse di 25 ore di registrazione continua. In un test specifico, ho lasciato il TicNote in registrazione per un’intera giornata lavorativa (9 ore consecutive) e la batteria era scesa solo al 62%. In uso reale, con registrazioni intermittenti e periodi di standby, ho dovuto ricaricare il dispositivo solo due volte a settimana, nonostante un utilizzo quotidiano intenso.

La modalità standby è particolarmente efficiente. Il TicNote può rimanere in attesa per 20 giorni mantenendo la connessione Bluetooth attiva, pronto per iniziare una registrazione in qualsiasi momento. Questa caratteristica lo rende perfetto per chi ha bisogno di un registratore sempre pronto all’uso senza preoccuparsi costantemente del livello di carica.

Il processo di ricarica attraverso il cavo magnetico proprietario è rapido ed efficiente. In circa 90 minuti il dispositivo passa da completamente scarico a 100%, e già dopo 30 minuti di carica si raggiunge il 50% di autonomia, sufficiente per diverse ore di registrazione. Il meccanismo magnetico di aggancio è ben progettato: i pin si allineano automaticamente e un LED discreto indica lo stato di carica.

Ho testato anche le prestazioni in condizioni estreme di temperatura. Durante una gita in montagna con temperature vicine allo zero, il TicNote ha continuato a funzionare normalmente, anche se ho notato una leggera riduzione dell’autonomia (circa il 15% in meno rispetto all’uso a temperatura ambiente). Similarmente, in una giornata estiva con oltre 35°C, il dispositivo non ha mostrato segni di surriscaldamento o malfunzionamenti.

Confronto con PLAUD Note: perché ho scelto TicNote

Durante la mia ricerca del registratore AI perfetto, ho inevitabilmente confrontato il Mobvoi TicNote con il suo principale concorrente, il PLAUD Note. Dopo aver testato entrambi i dispositivi per diverse settimane, posso affermare con certezza che il TicNote offre un’esperienza complessivamente superiore, nonostante il prezzo leggermente più alto. Inoltre potete leggere la mia recensione sul Plaud Note qui.

La prima differenza sostanziale riguarda la qualità audio. Mentre il PLAUD Note si affida a un sistema dual-mic, il TicNote integra tre microfoni MEMS con algoritmi di riduzione del rumore più sofisticati. Nei test comparativi condotti negli stessi ambienti rumorosi – una caffetteria affollata e un open space – il TicNote ha prodotto file audio con un rumore di fondo significativamente più attenuato e voci più definite. La differenza non è abissale, ma quel margine di pulizia in più si traduce in trascrizioni più accurate, specialmente in italiano dove il PLAUD Note mostra maggiori difficoltà con accenti regionali.

Ma il vero elemento differenziante è Shadow, l’agente AI del TicNote. Mentre il PLAUD Note si limita a utilizzare modelli AI per trascrizione e riassunti in modalità asincrona (registri ora, analizzi dopo), Shadow opera in modo proattivo. Durante i miei test, ha identificato autonomamente “momenti aha” nelle conversazioni, ha suggerito correlazioni tra meeting diversi e ha persino proposto punti di discussione per riunioni future basandosi su pattern ricorrenti. Il PLAUD Note, per quanto efficace nelle funzioni base, manca completamente di questa dimensione predittiva e analitica avanzata.

L’architettura AI è un altro punto di forza del TicNote. Mentre PLAUD dichiara di utilizzare GPT-4.1, Claude 4.0 e Gemini 2.5 Pro, nella pratica ho riscontrato che il sistema orchestrato da Shadow con GPT-4o, GPT-4o-mini e DeepSeek-R1 produce risultati più coerenti e contestualizzati. La capacità di Shadow di mantenere il contesto attraverso progetti multipli e di effettuare analisi trasversali è semplicemente su un altro livello rispetto all’approccio più frammentato del PLAUD.

Anche l’esperienza utente complessiva favorisce il TicNote. L’app Mobvoi è più raffinata, con un’interfaccia che rende intuitiva la navigazione tra progetti complessi. Il PLAUD Note, come confermato da numerosi utenti, soffre di un’app meno curata e di un supporto clienti che lascia a desiderare. Durante il mio test, ho dovuto contattare l’assistenza di entrambe le aziende per questioni tecniche: Mobvoi ha risposto in 24 ore con una soluzione, PLAUD ha impiegato una settimana. Il TicNote pesa circa 30 grammi in più (89g con custodia contro 59g) e offre 5 ore in meno di autonomia (25 ore contro 30), ma questi compromessi sono ampiamente compensati dalla superiorità tecnica e funzionale.

Test

Test qualità audio in ambiente silenzioso

Per valutare la qualità audio di base, ho registrato la lettura di un testo di 10 minuti in una stanza insonorizzata. Il TicNote ha catturato ogni sfumatura della voce con una chiarezza cristallina. Analizzando lo spettrogramma del file WAV risultante, ho notato una risposta in frequenza estesa da 20 Hz a 20 kHz, con particolare enfasi nella gamma vocale tra 85 Hz e 3 kHz. La registrazione non presentava distorsioni udibili anche alzando il volume al massimo.

Test in ambiente rumoroso

Ho portato il TicNote in una caffetteria affollata durante l’ora di punta. Posizionando il dispositivo sul tavolo a circa 50 cm di distanza, ho condotto una conversazione con un collega mentre intorno a noi c’erano almeno 30 persone che parlavano, musica di sottofondo e il rumore delle macchine del caffè. Sorprendentemente, la tecnologia di riduzione del rumore è riuscita a isolare le nostre voci in modo efficace. La trascrizione risultante aveva un’accuratezza del 92%, perdendo solo alcune parole quando il rumore ambientale raggiungeva picchi particolarmente elevati.

Test registrazione telefonate

La modalità di registrazione telefonate sfrutta un sensore a conduzione di vibrazione che cattura il suono attraverso le vibrazioni del telefono. Ho testato questa funzione con diverse tipologie di chiamate: VoIP (WhatsApp, Skype), chiamate tradizionali e conference call. Con le chiamate tradizionali su iPhone, agganciando il TicNote tramite MagSafe, la qualità era eccellente con entrambe le voci chiaramente distinguibili. Con le chiamate VoIP, i risultati variavano leggermente in base alla qualità della connessione, ma rimanevano comunque più che accettabili.

Test multilingua

Ho messo alla prova le capacità multilingua del sistema registrando conversazioni in italiano, inglese, francese e spagnolo. Il sistema di trascrizione ha gestito brillantemente il cambio di lingua anche all’interno della stessa conversazione. In un test specifico, ho simulato una riunione internazionale dove si alternavano tre lingue diverse. L’AI è riuscita non solo a trascrivere correttamente nel 89% dei casi, ma anche a mantenere il contesto quando si passava da una lingua all’altra.

Test di distanza

Per verificare la portata effettiva dei microfoni, ho posizionato il TicNote su un tavolo e mi sono allontanato progressivamente mentre parlavo a volume normale. La qualità audio è rimasta eccellente fino a 5 metri di distanza in ambiente silenzioso. A 7 metri la voce era ancora comprensibile ma con una notevole riduzione di qualità. Il limite dichiarato di 10 metri è raggiungibile solo in condizioni ideali e parlando a voce molto alta.

Test trascrizione dialetti e accenti

Uno dei test più impegnativi è stato quello con accenti regionali marcati e alcune frasi in dialetto. Ho coinvolto colleghi da diverse regioni d’Italia per registrare conversazioni con accenti siciliano, napoletano, milanese e veneto. L’AI ha mostrato una buona capacità di adattamento, mantenendo un’accuratezza media dell’85% anche con pronunce non standard. Con il dialetto puro, comprensibilmente, il sistema ha avuto maggiori difficoltà, trascrivendo spesso parole foneticamente simili in italiano standard.

Test durata batteria estremo

Per verificare i limiti della batteria, ho impostato una registrazione continua fino all’esaurimento completo. Il TicNote ha registrato per 26 ore e 34 minuti prima di spegnersi, superando leggermente le specifiche dichiarate. Interessante notare che il dispositivo ha emesso un avviso vibrazione quando la batteria ha raggiunto il 10%, dando tempo sufficiente per salvare la registrazione in corso.

Funzionalità

Il Mobvoi TicNote offre un ventaglio di funzionalità che vanno ben oltre la semplice registrazione audio. Il cuore del sistema è l’agente AI Shadow, che trasforma le registrazioni grezze in contenuti strutturati e actionable. La funzione di trascrizione automatica supporta oltre 100 lingue e dialetti, con un’accuratezza che varia dal 95% per lingue principali come italiano e inglese, all’85% per lingue meno comuni o con accenti particolari.

La capacità di identificazione degli speaker è particolarmente impressionante. Il sistema analizza le caratteristiche vocali uniche di ogni partecipante e assegna automaticamente colori e etichette diverse nella trascrizione. Durante una riunione con 8 partecipanti, l’AI è riuscita a distinguere correttamente 7 voci su 8, confondendo solo due colleghi con timbri vocali molto simili. È possibile rinominare manualmente gli speaker per riferimenti futuri, e il sistema ricorda queste associazioni per registrazioni successive.

La generazione di riassunti intelligenti va oltre la semplice condensazione del testo. L’AI analizza il contenuto, identifica i punti chiave, le decisioni prese e le azioni da intraprendere. In un test con la registrazione di una riunione di progetto di 2 ore, il sistema ha prodotto un riassunto di 2 pagine che catturava perfettamente tutti gli elementi essenziali, risparmiandomi la rilettura dell’intera trascrizione.

Le mappe mentali generate automaticamente sono uno strumento visivo potente per comprendere rapidamente la struttura di una conversazione o presentazione. L’AI organizza i concetti in nodi interconnessi, evidenziando le relazioni tra diversi argomenti. Ho trovato questa funzione particolarmente utile per le sessioni di brainstorming, dove le idee fluiscono in modo non lineare.

La funzione Deep Research merita una menzione speciale. Fornendo contesto aggiuntivo, l’AI può analizzare le registrazioni in relazione a documenti o progetti esistenti. Ad esempio, caricando il business plan della mia startup, il sistema ha potuto correlare le discussioni delle riunioni con gli obiettivi strategici, evidenziando progressi e potenziali criticità.

Le traduzioni in tempo reale sono sorprendentemente accurate. Ho testato la traduzione di una presentazione dall’inglese all’italiano e il risultato manteneva non solo il significato ma anche il tono e le sfumature del discorso originale. Il sistema gestisce bene anche i termini tecnici, anche se occasionalmente richiede correzioni manuali per gerghi molto specializzati.

Qualità audio e microfoni

La qualità audio del Mobvoi TicNote rappresenta uno degli aspetti più impressionanti del dispositivo. I tre microfoni MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) integrati sono posizionati strategicamente per garantire una cattura omnidirezionale del suono. Questa configurazione permette al dispositivo di registrare con efficacia indipendentemente dal suo orientamento, eliminando la necessità di posizionamenti precisi durante l’uso.

Analizzando tecnicamente le registrazioni, ho notato che il TicNote mantiene una risposta in frequenza lineare nella gamma vocale critica (100 Hz – 8 kHz), con una leggera attenuazione delle frequenze molto basse per ridurre rumori ambientali indesiderati. Il rapporto segnale-rumore (SNR) misurato in ambiente controllato raggiunge i 72 dB, un valore eccellente per un dispositivo di queste dimensioni.

Il sistema di elaborazione audio integrato utilizza algoritmi di beamforming adattivo che permettono ai microfoni di “focalizzarsi” automaticamente sulla sorgente sonora principale. Durante i test in ambienti con multiple sorgenti audio, ho notato come il sistema riuscisse a isolare efficacemente la voce del parlante principale anche quando altre persone parlavano contemporaneamente a distanza ravvicinata.

La cancellazione del rumore ambientale si basa su un approccio multi-livello. Il primo livello utilizza la riduzione passiva del rumore attraverso l’analisi spettrale, identificando e attenuando frequenze tipiche di rumori costanti come ventilatori o traffico. Il secondo livello impiega algoritmi AI che hanno “imparato” a distinguere tra voce umana e rumore ambientale, permettendo una separazione più sofisticata.

Ho condotto test specifici in ambienti acusticamente difficili. In un open space con 20 persone al lavoro, il TicNote è riuscito a mantenere la chiarezza vocale del soggetto principale nel 90% del tempo. Solo quando il rumore ambientale superava i 75 dB (equivalente a traffico intenso) la qualità iniziava a degradare notevolmente.

Un aspetto che mi ha particolarmente colpito è la gestione delle riflession acustiche. In stanze con forte eco, come aule universitarie vuote o sale conferenze, il dispositivo applica automaticamente algoritmi di de-riverbero che riducono significativamente l’effetto eco nelle registrazioni. Questo rende le trascrizioni molto più accurate rispetto a registratori che catturano fedelmente anche tutte le riflessioni indesiderate.

Intelligenza artificiale e Shadow

L’agente AI Shadow rappresenta il vero elemento differenziante del Mobvoi TicNote rispetto ai tradizionali registratori vocali. Basato su una combinazione di modelli linguistici avanzati tra cui GPT-4o, GPT-4o-mini e DeepSeek-R1, Shadow non si limita a trascrivere ma comprende, analizza e rielabora i contenuti registrati in modi che ho trovato genuinamente utili nella pratica quotidiana.

La prima cosa che colpisce è la velocità di elaborazione. Una registrazione di 30 minuti viene trascritta in meno di 2 minuti, un risultato notevole considerando che l’elaborazione include non solo la conversione speech-to-text ma anche l’analisi semantica per l’identificazione degli speaker e la strutturazione in paragrafi. La trascrizione non è mai un blocco di testo monolitico ma viene intelligentemente suddivisa in sezioni logiche che seguono il flusso naturale della conversazione.

Le capacità di comprensione contestuale di Shadow sono impressionanti. Durante una riunione tecnica sulla cybersecurity, l’AI non solo ha trascritto correttamente termini specialistici come “zero-day exploit” o “sandboxing”, ma ha anche creato un glossario automatico dei termini tecnici utilizzati, completo di brevi definizioni. Questa funzionalità si è rivelata preziosa quando ho dovuto condividere i meeting notes con colleghi meno tecnici.

La funzione “Aha Moments” merita particolare attenzione. Shadow analizza le conversazioni per identificare momenti di particolare importanza: decisioni prese, problemi identificati, idee innovative proposte. In una sessione di brainstorming di 2 ore, l’AI ha correttamente identificato 12 “momenti aha”, risparmiandomi la rilettura dell’intera trascrizione per trovare le pepite d’oro della discussione.

Ho testato approfonditamente le capacità di analisi predittiva di Shadow. Fornendo accesso alle trascrizioni di riunioni precedenti sullo stesso progetto, l’AI è stata in grado di identificare pattern ricorrenti, temi non risolti e persino suggerire potenziali punti di discussione per meeting futuri. Anche se non sempre perfette, queste intuizioni si sono rivelate sorprendentemente pertinenti nel 70% dei casi.

L’integrazione con workflow esterni attraverso l’API (disponibile per utenti Pro) apre possibilità interessanti. Ho configurato un’automazione che invia automaticamente i riassunti delle riunioni a Notion, creando una knowledge base ricercabile di tutti i miei meeting. La flessibilità del sistema permette integrazioni con virtualmente qualsiasi piattaforma che supporti webhook o API REST.

Connettività e sincronizzazione

La gestione della connettività nel Mobvoi TicNote è stata progettata con un’attenzione particolare all’efficienza e all’affidabilità. Il dispositivo supporta sia Bluetooth 5.0 che Wi-Fi 2.4 GHz, utilizzando intelligentemente l’una o l’altra tecnologia in base alle dimensioni dei file da trasferire e alla qualità della connessione disponibile.

La connessione Bluetooth viene utilizzata principalmente per il controllo del dispositivo e il trasferimento di file di piccole dimensioni. Durante i test, ho riscontrato una portata effettiva di circa 15 metri in spazi aperti, che si riduce a 8-10 metri in presenza di ostacoli come muri. La stabilità della connessione è eccellente: in settimane di utilizzo non ho mai sperimentato disconnessioni improvvise che richiedessero un re-pairing manuale.

Per file di grandi dimensioni, il TicNote attiva automaticamente una modalità di trasferimento rapido Wi-Fi. Il dispositivo crea un hotspot temporaneo al quale l’app si connette direttamente, bypassando la rete locale e garantendo velocità di trasferimento fino a 15 MB/s. Una registrazione di 2 ore (circa 1.4 GB) viene trasferita in meno di 2 minuti, un miglioramento drastico rispetto ai 15-20 minuti che sarebbero necessari via Bluetooth.

La sincronizzazione cloud avviene in background non appena il file viene trasferito all’app. I server Mobvoi utilizzano crittografia end-to-end per garantire la privacy dei dati, e ho apprezzato la possibilità di scegliere se sincronizzare solo i metadati o anche i file audio completi. Per chi ha connessioni dati limitate, c’è l’opzione di sincronizzare solo quando connessi a Wi-Fi.

Ho testato la sincronizzazione multi-dispositivo utilizzando il TicNote con sia un iPhone che un tablet Android contemporaneamente. Il sistema gestisce elegantemente i conflitti: se inizio una registrazione da un dispositivo mentre l’altro sta ancora sincronizzando, ricevo una notifica che mi permette di scegliere come procedere. I file sono accessibili da tutti i dispositivi collegati allo stesso account, con aggiornamenti in tempo reale.

Un aspetto particolarmente ben implementato è la gestione offline. L’app mantiene una cache locale delle trascrizioni e dei riassunti più recenti, permettendo l’accesso anche senza connessione internet. Le modifiche apportate offline vengono sincronizzate automaticamente non appena torna disponibile una connessione, con un sistema di versioning che previene la perdita di dati in caso di modifiche conflittuali.

Trascrizione e traduzione

Le capacità di trascrizione del Mobvoi TicNote rappresentano uno dei suoi punti di forza principali. Il sistema utilizza modelli di riconoscimento vocale all’avanguardia che sono stati addestrati su milioni di ore di parlato in oltre 100 lingue. Per l’italiano, ho riscontrato un’accuratezza media del 94% in condizioni ottimali, che scende all’87% in presenza di accenti regionali marcati o gergo specialistico.

Il sistema di trascrizione gestisce brillantemente le sfide linguistiche comuni. Pause, esitazioni, correzioni a metà frase vengono interpretate intelligentemente per produrre un testo leggibile. Ad esempio, quando qualcuno dice “Dobbiamo… no aspetta, meglio se prima controlliamo i dati”, la trascrizione finale riporta correttamente l’intenzione senza includere le false partenze. Questa pulizia intelligente del testo può essere disattivata per chi preferisce trascrizioni verbatim complete.

La punteggiatura automatica è sorprendentemente accurata. Il sistema identifica correttamente la fine delle frasi, inserisce virgole nelle pause naturali e gestisce even costruzioni complesse con subordinate multiple. In test specifici con letture di testi letterari, la punteggiatura automatica corrispondeva a quella originale nell’82% dei casi, un risultato notevole considerando le variazioni nel ritmo di lettura.

Per quanto riguarda le traduzioni, il TicNote offre prestazioni di livello professionale per le combinazioni linguistiche più comuni. Ho testato traduzioni italiano-inglese di documenti tecnici, presentazioni commerciali e conversazioni casuali. La qualità è paragonabile a servizi di traduzione dedicati, con l’vantaggio aggiuntivo che il sistema mantiene il contesto dell’intera conversazione per traduzioni più coerenti.

Un aspetto che distingue il TicNote è la capacità di gestire conversazioni multilingua. In una simulazione di meeting internazionale dove i partecipanti alternavano italiano, inglese e francese, il sistema non solo ha trascritto correttamente in ogni lingua ma ha anche fornito opzioni per tradurre selettivamente solo le parti in lingua straniera, mantenendo l’italiano originale dove presente.

La funzione di traduzione in batch permette di tradurre intere raccolte di registrazioni in una volta sola. Ho utilizzato questa feature per preparare report multilingua di una serie di interviste, risparmiando ore di lavoro manuale. Il sistema mantiene la formattazione, i timestamp e l’identificazione degli speaker anche nei documenti tradotti.

Sistema di crediti e abbonamento

Il modello di monetizzazione del Mobvoi TicNote si basa su un sistema di crediti che inizialmente può sembrare complesso ma che in realtà offre buona flessibilità per diversi tipi di utilizzo. Ogni nuovo utente riceve 300 crediti mensili gratuiti, sufficienti per circa 300 minuti di trascrizione base o un mix di trascrizioni e funzionalità AI avanzate.

Il consumo di crediti varia in base alle operazioni: una trascrizione semplice consuma 1 credito per minuto, mentre funzionalità più complesse come Deep Research o analisi comparative possono consumare 2-5 crediti per sessione. Durante il mio mese di test intensivo, ho consumato in media 450 crediti, superando quindi la soglia gratuita. La trasparenza è buona: l’app mostra sempre quanti crediti verranno consumati prima di eseguire un’operazione.

Il piano Pro a 12,99/mese(o79/mese (o 79 /mese(o79/anno) offre 1500 crediti mensili e sblocca funzionalità aggiuntive come l’archiviazione cloud illimitata, priorità nell’elaborazione e accesso alle API per integrazioni personalizzate. Per professionisti che registrano quotidianamente, il piano Pro diventa quasi necessario. Ho calcolato che per il mio uso tipico (2-3 ore di registrazione settimanale con elaborazioni AI complete) il piano Pro offre un valore eccellente.

Per chi supera anche i 1500 crediti mensili, sono disponibili pacchetti aggiuntivi a partire da 4,99$ per 300 crediti extra. Non c’è rollover dei crediti non utilizzati, aspetto che alcuni potrebbero trovare limitante. Tuttavia, la possibilità di acquistare crediti on-demand offre flessibilità per mesi particolarmente intensi senza dover upgrafare permanentemente il piano.

Un aspetto interessante è la differenziazione dei crediti per funzionalità. Le trascrizioni offline (quando il dispositivo non è connesso) non consumano crediti fino alla sincronizzazione, permettendo di registrare senza preoccupazioni anche quando si è vicini al limite mensile. Inoltre, le ri-elaborazioni di file già trascritti (ad esempio, generare un nuovo tipo di riassunto) costano meno della prima elaborazione.

La promozione di lancio che offre 3 mesi di Pro gratuiti con l’acquisto del dispositivo è generosa e permette di valutare appieno se l’investimento nell’abbonamento sia giustificato. Nel mio caso, dopo aver sperimentato le funzionalità complete, tornare al piano gratuito sarebbe limitante, confermando che il modello freemium è ben calibrato per incentivare l’upgrade.

Pregi e difetti

Pregi

Dimensioni ultra-compatte : con le sue misure da carta di credito, il TicNote è incredibilmente portatile

: con le sue misure da carta di credito, il TicNote è incredibilmente portatile Qualità audio eccellente : i tre microfoni MEMS garantiscono registrazioni cristalline anche in ambienti rumorosi

: i tre microfoni MEMS garantiscono registrazioni cristalline anche in ambienti rumorosi AI potente e versatile : Shadow offre funzionalità di analisi e rielaborazione uniche nel settore

: Shadow offre funzionalità di analisi e rielaborazione uniche nel settore Autonomia straordinaria : 25 ore di registrazione continua sono più che sufficienti per qualsiasi esigenza

: 25 ore di registrazione continua sono più che sufficienti per qualsiasi esigenza Supporto multilingua : oltre 100 lingue supportate con ottima accuratezza

: oltre 100 lingue supportate con ottima accuratezza Costruzione premium : materiali di qualità e attenzione ai dettagli

: materiali di qualità e attenzione ai dettagli Sistema MagSafe: l’integrazione magnetica è geniale per l’uso quotidiano

Difetti

Dipendenza dall’app : senza smartphone il dispositivo è limitato alla sola registrazione

: senza smartphone il dispositivo è limitato alla sola registrazione Sistema di crediti : potrebbe risultare costoso per utilizzi molto intensivi

: potrebbe risultare costoso per utilizzi molto intensivi Display minuscolo : le informazioni visualizzabili sono molto limitate

: le informazioni visualizzabili sono molto limitate Trascrizione dialetti : accuratezza ridotta con accenti molto marcati o dialetti

: accuratezza ridotta con accenti molto marcati o dialetti Privacy telefonate : la registrazione delle chiamate non notifica l’interlocutore

: la registrazione delle chiamate non notifica l’interlocutore Connettività limitata : solo Wi-Fi 2.4 GHz, niente 5 GHz

: solo Wi-Fi 2.4 GHz, niente 5 GHz Prezzo elevato: 169,99€ più abbonamento mensile per funzionalità complete

Prezzo

Il Mobvoi TicNote viene proposto a un prezzo di listino di 169,99€, posizionandosi nella fascia premium del mercato dei registratori digitali. Analizzando il rapporto qualità-prezzo, è importante considerare che non stiamo acquistando un semplice registratore ma un ecosistema completo di produttività basato su AI.

Confrontando con la concorrenza diretta, il prezzo risulta competitivo. Il PLAUD Note, probabilmente il competitor più vicino, costa circa 159$ ma offre funzionalità AI meno avanzate. Registratori professionali tradizionali come il Sony ICD-UX570 o lo Zoom H1n costano tra 100 e 150€ ma mancano completamente di funzionalità smart. In questo contesto, il premium di prezzo del TicNote appare giustificato.

Il vero costo da considerare include però l’abbonamento per chi supera i 300 crediti mensili gratuiti. Con un utilizzo professionale tipico, il costo totale annuale sale a circa 250€ (dispositivo + abbonamento annuale scontato). Per un libero professionista o un manager che partecipa a numerose riunioni, questo investimento può ripagarsi rapidamente in termini di tempo risparmiato e produttività aumentata.

Durante il periodo promozionale, con 3 mesi di Pro inclusi, il valore complessivo migliora significativamente. Questo periodo di prova esteso permette di valutare concretamente se le funzionalità AI avanzate giustifichino l’investimento continuativo nell’abbonamento.

Conclusioni

Dopo settimane di utilizzo intensivo, il Mobvoi TicNote si è rivelato molto più di un semplice registratore vocale evoluto. È un vero assistente digitale che ha cambiato radicalmente il mio approccio alla gestione di riunioni, interviste e appunti vocali. La combinazione di hardware miniaturizzato di qualità e AI avanzata crea un prodotto che non ha reali competitor diretti sul mercato.

I punti di forza sono evidenti: qualità audio eccellente, dimensioni incredibilmente compatte, autonomia straordinaria e soprattutto un’AI che trasforma realmente le registrazioni in contenuti actionable. Shadow non è un gadget ma uno strumento che fa risparmiare ore di lavoro ogni settimana. La possibilità di avere trascrizioni accurate, riassunti intelligenti e analisi approfondite a portata di tap cambia le carte in tavola per chiunque lavori con l’informazione.

Certo, non è un prodotto per tutti. Il sistema di crediti può risultare oneroso per chi ne farebbe un uso davvero intensivo, e la dipendenza dall’app companion limita alcune potenzialità del dispositivo. Ma per professionisti, studenti universitari, giornalisti o chiunque abbia necessità di catturare e organizzare informazioni vocali, il TicNote rappresenta un investimento che si ripaga rapidamente.

Se dovessi dare un consiglio d’acquisto, direi: provatelo sfruttando i 3 mesi di Pro inclusi. Se dopo questo periodo non riuscite più a immaginare il vostro workflow senza di lui, come è successo a me, allora avrete trovato uno strumento che vale ogni centesimo del suo prezzo. Attualmente è disponibile direttamente sulla pagina ufficiale di Amazon Italia.