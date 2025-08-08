Apple Music 5.0 su Android: nuove funzioni, stessi ritmi

Apple continua a rafforzare la presenza dei suoi servizi anche oltre l’ecosistema iOS, e la versione 5.0 di Apple Music per Android ne è la dimostrazione. Disponibile in beta, questa release introduce alcune funzioni attese da tempo, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza d’uso quotidiana. Il cambiamento più evidente riguarda la gestione della libreria personale: ora è possibile fissare in alto brani, album, artisti o playlist preferiti. Tutto questo, grazie a una semplice selezione dai menu contestuali.
Apple Music: testi tradotti, replay mensili e nuovi dettagli grafici
Una volta ancorati, questi contenuti diventano facilmente accessibili e sincronizzati su tutti i dispositivi Apple legati allo stesso account. L’utente può anche personalizzare l’azione predefinita con una pressione prolungata: avvio immediato, apertura dell’album o riproduzione casuale. Per rendere l’esperienza ancora più fluida, Apple ha incluso un’opzione che consente di scaricare automaticamente gli elementi fissati, utile per chi ascolta spesso offline. Ovviamente, la funzione può essere disattivata dalle impostazioni.
Tra le novità più apprezzate, compare l’introduzione della traduzione dei testi e la possibilità di ascoltarne la pronuncia. Questa funzione piacerà a chi ama seguire le canzoni parola per parola, magari anche in una lingua straniera. È un’aggiunta che unisce musica e apprendimento, senza compromettere la fluidità dell’ascolto.
Un altro cambiamento riguarda la sezione Replay, ora accessibile direttamente dall’app e aggiornata mensilmente. Non sarà più necessario attendere dicembre per conoscere le proprie abitudini d’ascolto. Ogni mese sarà possibile consultare le classifiche personali, scoprendo quali artisti o canzoni si sono guadagnati il podio.
Esteticamente, Apple ha scelto di mantenere una certa continuità. La modifica più visibile è l’introduzione dei pulsanti a forma di pillola per le opzioni di riproduzione, al posto dei vecchi rettangoli. Nessuna traccia però, almeno per ora, del nuovo design “Liquid Glass” riservato a iOS 26. I widget Android e la barra di navigazione rimangono immutati, così come i controlli della traccia in esecuzione. Gli utenti curiosi possono iscriversi alla beta tramite il Play Store per testare le novità in anteprima.