PredictRain: la nuova app AI che predice i temporali

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale è sempre più frequente e l’implementazione in diversi strumenti e piattaforme è cresciuta considerevolmente nel corso degli ultimi anni. Non a caso, infatti, grazie all’AI si riesce a portare a termine progetti, ma non solo, in tempi nettamente ridotti rispetto al passato. E se vi dicessimo che l’intelligenza artificiale è anche utile per predire i temporali, ormai sempre più frequenti anche fuori stagione? Ebbene, oggi parliamo proprio di una nuova soluzione che integra l’AI per predire i temporali. Tale soluzione non fa altro che attirare l’attenzione di esperti del settore ma anche di comuni utenti che possono utilizzare soluzioni come questa in completa autonomia. Scopriamo dunque maggiori informazioni in merito a questa nuova app denominata proprio PredictRain.

PredictRain: la nuova app con AI che predice i temporali

I temporali e gli eventi metereologici estremi sono purtroppo ormai molto frequenti anche nei mesi estivi e molto spesso ci si trova a dover fare i conti con improvvise piogge torrenziali. Con la nuova app chiamata PredictRain, disponibile sia su App Store che Google Play gratuitamente per tutti gli utenti, è possibile accedere ad alcune funzioni. Per coloro che vogliono testare ulteriori soluzioni esiste invece il piano con abbonamento annuale.

L’idea di progettazione di questa app deriva dal team di PredictWind, già molto noto per essere utilizzato al fine di conoscere le condizioni meteo marittime.

Nello specifico, dunque, utilizzando PredictRain si ha a disposizione una soluzione semplice ma che offre informazioni sulla pioggia su base oraria. L’aggiornamento avviene ogni 15 minuti in base ai dati radar. Non a caso, l’obiettivo del team di progettazione è stato quello di offrire previsioni meteo accurate e affidabili. Proprio per questo motivo, il fondatore di PredictWind ha affermato che PredictRain è una naturale evoluzione di questa filosofia di base grazie all’uso delle più avanzate tecnologie di intelligenza artificiale.