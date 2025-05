Windows XP viene ancora utilizzato tutti i giorni, ecco dove

Windows XP, il vecchio sistema operativo che tiene duro.

Microsoft ha rilasciato quindici versioni del suo sistema operativo Windows negli ultimi 30 anni, comunque alcune vecchie versioni ancora le usiamo tutt’oggi, come Windows XP del 2001. A darci ulteriori dettagli ci ha pensato la BBC con un suo recente reportage, che ha messo sotto i riflettori versioni come Windows XP, Windows NT e persino MS-DOS ed il loro ruolo cruciale nel funzionamento di ascensori, treni, sportelli bancomat e sistemi governativi. Le ragioni del loro continuo uso è la loro stabilità dimostrata in vari contesti, la loro integrazione con hardware proprietario difficile da sostituire e, non di poco conto, nei costi che sono diventati proibitivi dovuto ad un ammodernamento.

Le vecchie versioni di Windows sono molto funzionali anche nei tempi odierni.

BBC ha evidenziato per esempio la figura di un ospedale di New York e il suo ascensore è ancora funzionante con Windows XP, mentre dei bancomat si affidano a versioni ancora più vetuste. Non c’è solo Windows XP, ma anche NT, dove la prima release risale al 1993. Un tecnico specializzato di ATM in New Jersey ha spiegato che questi sistemi per aggiornarli comporta un’operazione economicamente onerosa. Anche le ferrovie tedesche Deutsche Bahn hanno richiesto delle figuri professionali competenti in MS-DOS e Windows 3.11. Rimpiazzare questi sistemi comporterebbe una spesa eccessiva per il rinnovo di hardware, seppur datati possono ancora funzionare per decenni.

Fino a poco tempo fa anche la metropolitana di San Francisco usava per il controllo dei treni un floppy disk con sistema basato su DOS. Inoltre a San Diego, imponenti stampanti LightJet fanno delle stampe fotografiche di alto livello grazie a Windows 2000. John Watt, quello che gestisce queste macchine ha dichiarato che per aggiornare queste stampanti occorrerebbe spendere decine di migliaia di dollari solo per le nuove licenze. Anche il Dipartimento per gli Affari dei Veterani degli Stati Uniti usano ancora il Computerized Patient Record System. La persistenza psicologica di questi sistemi sarà ancora lunga.