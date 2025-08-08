Bagarinaggio digitale: arriva la prima salatissima multa

Di recente, la lotta al fenomeno del bagarinaggio digitale ha compiuto un importante passo avanti. Nel dettaglio, l’AGCOM ha emesso una sanzione esemplare. Il destinatario della multa dovrà versare 675.000 euro per aver rivenduto in modo illecito biglietti destinati a spettacoli e manifestazioni sportive. È la prima volta che viene applicata una pena di tale portata a una persona fisica. Ciò in base a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 545, della Legge di Bilancio 2017. In un settore dove eventi simili sono sempre in agguato, tale intervento segna una linea netta tra chi opera nel rispetto delle leggi e chi cerca scorciatoie. Le quali arrecano danno a spettatori e ad organizzatori.

Nuovo provvedimento dell’AGCOM contro il bagarinaggio digitale

La vicenda nasce da un’indagine articolata, condotta in collaborazione con il Nucleo speciale per la radiodiffusione e l’editoria della Guardia di Finanza. Le autorità hanno ricostruito un meccanismo alimentato da acquisti frazionati e ripetuti sul mercato. Quest’ultimi, infatti, sono finalizzati ad accumulare un numero significativo di biglietti. Il fine era di ottenere guadagni indebiti attraverso la rivendita online, spesso a cifre triplicate rispetto al prezzo originale.

Le indagini hanno evidenziato la portata dell’attività illecita. Secondo quanto riportato, 90 eventi sono stati oggetto di tale operazione di rivendita non autorizzata. Con un margine di profitto tale da giustificare una sanzione ben oltre la soglia minima prevista dalla normativa. La quale oscilla tra i 5.000 e i 180.000 euro per ciascuna condotta accertata.

La decisione dell’AGCOM non si limita alla punizione del singolo caso. Tale intervento, infatti, assume un valore simbolico più ampio. È un messaggio diretto e inequivocabile: il secondary ticketing non verrà più tollerato. Ciò a prescindere da chi lo metta in atto. Vendere biglietti senza essere autorizzati, che si tratti di piattaforme digitali organizzate o di cittadini comuni, costituisce una violazione delle regole. Le conseguenze, come dimostrato, possono essere estremamente pesanti.