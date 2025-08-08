8BitDo: in arrivo un nuovo controller per l’anniversario di Rare

In occasione del 40° anniversario di Rare, studio britannico autore di titoli iconici come Donkey Kong Country, è stato lanciato un controller in edizione speciale. Quest’ultimo è stato realizzato dall’azienda in collaborazione con 8BitDo. La società, nota per la qualità dei suoi accessori da gaming, ha messo mano al suo modello Ultimate 3 per dargli una nuova veste celebrativa. Un abbinamento curioso, considerando che Rare fa parte dell’universo Microsoft, che avrebbe potuto sviluppare internamente un prodotto simile. Ma quali sono le sue caratteristiche principali?

Rare e 8BitDo insieme con un nuovo controller

Tale versione, chiamata ufficialmente 8BitDo Ultimate 3-mode Controller Rare 40th Anniversary Edition, non porta grandi rivoluzioni tecniche rispetto al modello base. Si distingue soprattutto per un design completamente rinnovato e ricco di dettagli pensati per omaggiare la lunga storia dello studio inglese. La combinazione cromatica oro e blu è solo il primo elemento a catturare l’attenzione. Quest’ultima, infatti, è impreziosita da numerosi riferimenti visivi nascosti, o meglio, autentici easter egg , che faranno la gioia dei fan di lunga data.

All’interno della confezione si trovano due copri-joystick intercambiabili in silicone. Uno con il celebre teschio di Sea of Thieves e l’altro con la tessera a forma di puzzle di Banjo-Kazooie. Il D-pad in lega di zinco, invece, completa l’effetto premium e rétro, sposandosi perfettamente con la palette dorata. L’autonomia del controller è garantita da una batteria da 1.000 mAh, che assicura fino a 20 ore di gioco. Il tutto è supportato da una base di ricarica inclusa, che consente anche la riconnessione automatica al momento del sollevamento del pad.

Il controller è già disponibile esclusivamente sul sito ufficiale di 8BitDo al prezzo di 89,99 dollari. Con spedizione in Italia e tasse incluse, si arriva intorno ai 100 euro. È importante sottolineare che è compatibile con Xbox e PC tramite ricevitore wireless a 2,4 GHz, ma può essere usato anche via cavo USB-C o con Bluetooth su dispositivi Android. A livello di performance, mantiene la solidità dell’Ultimate 3, con stick analogici e grilletti dotati di tecnologia Hall Effect.