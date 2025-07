Iliad super fibra: connessione fino a 5 Gbps e un prezzo bloccato

Una nuova rivoluzione nel mondo delle telecomunicazioni arriva da Iliad, che rafforza la sua presenza anche nel mercato delle connessioni domestiche. L’operatore, già noto per la trasparenza nelle offerte mobili, propone ora una promozione sulla fibra ottica che promette di cambiare le regole del gioco. La proposta si chiama Iliadbox e prevede una connessione FTTH fino a 5GB in download a un prezzo di 21,99€ al mese per tutti i clienti mobile Iliad con offerta attiva. La caratteristica più importante? Il canone non cambierà mai nel tempo. Nessun aumento dopo un anno, nessuna clausola nascosta, solo un prezzo fisso, davvero “per sempre”.

Iliad Box: trasparenza, prestazioni elevate e un servizio completo

Per accedere allo sconto, è sufficiente essere in possesso di una SIM Iliad attiva, con piano da 9,99€ o 11,99€ al mese. Anche chi non è ancora cliente può approfittarne. Basta infatti attivare un’offerta mobile e collegarsi all’Area Personale del sito ufficiale per ottenere la riduzione sul prezzo della fibra. L’attivazione avviene online, in pochi passaggi, dopo aver verificato la propria copertura. Si tratta di un’opzione interessante anche per chi vive in aree bianche, in cui la connessione può raggiungere comunque 1GB in download.

La connessione proposta da Iliad non si limita alla sola velocità. Il pacchetto include anche un modem Wi-Fi 7 di ultima generazione, fornito senza costi aggiuntivi, e una linea fissa con chiamate illimitate verso numeri italiani e internazionali in oltre 60 Paesi. Per chi desidera una copertura maggiore, è disponibile un extender Wi-Fi al costo mensile di 1,99€. In assenza di un piano mobile, l’abbonamento fibra ha un prezzo di 25,99€, comunque competitivo rispetto alle altre offerte presenti sul mercato.

Il costo di attivazione è unico e pari a 39,99€. Non sono previsti vincoli di durata, penali o costi nascosti. Insomma, l’intera offerta riflette la filosofia di Iliad, semplicità, chiarezza e rispetto per il consumatore. Un approccio che ha già conquistato milioni di clienti nella telefonia mobile e che ora si estende anche alla banda larga.