Google Home su Wear OS, in arrivo i preferiti personalizzati per ogni dispositivo

Google sta introducendo una novità attesa da tempo dagli utenti di Wear OS: la possibilità di personalizzare i preferiti dell’app Google Home in modo indipendente, direttamente dallo smartwatch. Finora, la lista dei dispositivi preferiti era la stessa su ogni piattaforma — dal telefono alla Google TV — ma presto ognuna potrà avere una configurazione su misura.

Questo significa, ad esempio, che sarà possibile tenere a portata di mano solo le luci del soggiorno sull’orologio, riservando magari al telefono i comandi per gli elettrodomestici della cucina e alla Google TV l’accesso rapido alle telecamere. Una differenziazione che rende l’interazione con la casa intelligente più immediata e coerente con l’uso che si fa dei singoli dispositivi. È proprio in questo modo che dunque l’integrazione tra le varie funzionalità in riferimento all’ambiente domestico e l’utilizzo sul polso assumerà un aspetto totalmente differente e molto più utile.

Modifiche semplici e sincronizzazione immediata: Google Home ora è ancor di più a portata di polso

Il processo per modificare i preferiti sullo smartwatch è molto semplice. Dall’app Google Home su Wear OS, basta selezionare il pulsante “Modifica” e toccare “Apri sul telefono”. A quel punto si aprirà una schermata sull’app per smartphone che consente di aggiungere, togliere o riordinare i dispositivi visibili al polso. Una volta salvate le modifiche, la lista aggiornata viene sincronizzata automaticamente con le tile di Wear OS.

Al momento, la novità è disponibile solo per chi partecipa al programma Public Preview e richiede due aggiornamenti: la versione 2.78.4.2 dell’app su smartwatch e la 3.35.55.0 su smartphone Android. Per ora, la possibilità di personalizzare in modo simile anche la schermata Home di Google TV non è ancora attiva, ma è chiaro che Google sta lavorando per rendere l’esperienza più flessibile su tutti i fronti. Un passo in avanti concreto per chi gestisce una casa connessa da più dispositivi. Ci saranno comunque delle novità prossimamente.